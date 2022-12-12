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​Рынок долгосрочной аренды декабре: что происходит в Сургуте

Спрос на аренду жилья в Сургуте продолжает оставаться высоким

​Рынок долгосрочной аренды декабре: что происходит в Сургуте
Фото: Этажи

Спрос на аренду жилья в Сургуте бьет все рекорды. В город возвращаются крупные зарубежные компании, сотрудникам которых нужны временные квартиры. Найти качественное арендное жилье становится сложно.

Спрос на аренду квартир в Сургуте в 2022 году оказался стабильно высоким, отмечают в компании «Этажи». Более того, в ноябре количество заявок на поиск временного жилья оказалось на 56% выше, чем в ноябре 2021 года.

«Для собственников, сдающих квартиры в аренду, 2022 год оказался хорошим. Если в прошлые годы пик спроса приходился на период с конца июля до середины октября, то в этом году высокая активность арендаторов сохраняется и в конце года. Из-за ажиотажа на рынке аренды в Сургуте отмечается дефицит доступных квартир. Объём предложения пока отстает от стабильно высокого спроса, это продолжает подогревать арендные ставки», — рассказывает Валерия Сотник, руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

По сравнению с прошлым года средняя стоимость аренды выросла на 10-15%. Год назад на 20 тысяч рублей можно было легко арендовать однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, а теперь цены на аналогичные квартиры выросли до 24-25 тысяч рублей.

«Особенно не хватает сейчас больших, трехкомнатных квартир с приличным ремонтом и меблировкой — на них высокий спрос со стороны крупных компаний, в том числе иностранных, которые решили остаться в России и сейчас вновь подбирают квартиры для сотрудников. Также не восстановился объем предложения бюджетного жилья в центральных частях города, его разобрали студенты еще в августе и сентябре», — отмечает аналитик.

К концу года основной спрос создают люди, приезжающие в Сургут работать. Причем если год назад это были по большей части трудовые мигранты из соседних республик, то теперь выросла доля приезжих из российских регионов и Украины.

На волне высоких ставок на аренду часть тех, кто продает свои квартиры, предпочитает временно выставлять их на аренду, отмечает аналитик. Есть случаи, когда люди сдают свое жилье и переезжают к родственникам, за счет этих арендных платежей собственники досрочно погашают ипотеку.

«У нас сейчас большой поток клиентов. С риелтором найти арендатора можно гораздо быстрее и по справедливой цене. Эксперты по недвижимости могут найти подходящего квартиросъемщика сейчас за 1-7 дней. То же касается и квартир, найти сейчас вариант с качественным ремонтом и по адекватной стоимости надо постараться. К нам приходят люди, которые ищут жилье месяц. Со специалистом это может занять 1-10 дней в зависимости от запроса. Эксперты помогут составить корректный договор найма жилья, который защитит и арендатора, и арендодателя. Также мы гарантируем оперативную замену квартиры, если собственник захочет срочно освободить квартиру, например, для продажи», — резюмировала Валерия Сотник.


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