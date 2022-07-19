Рынок межрегиональных сделок, как и рынок недвижимости в целом, в этом году пережил кризис. После аномального мартовского спроса и количества сделок наступило затишье. В апреле и мае покупатели заняли выжидательную позицию: снизилось количество сделок внутри Сургута, также сургутяне стали меньше покупать в других городах, в частности — в Тюмени. Однако дальнейшее снижение ипотечной ставки и общая экономическая ситуация вернули покупательский интерес.

«Лидеры продаж — те застройщики Тюмени, которые смогли сбалансировать цены на свои объекты и сохранить качество обслуживания клиентов», — отмечает руководитель департамента межрегиональных сделок компании «Этажи» Лиана Кудрявцева.

Жители Сургута в первую очередь обращают внимание на тюменское жильё с готовым ремонтом, необычными планировочными решениями,низкими ценами и дополнительными программами субсидирования ипотеки от застройщика.

Готовый ремонт. В целом ремонт от застройщика сейчас в тренде, но особенно актуальна эта опция для людей, которые живут в другом городе, и им неудобно контролировать весь процесс удалённо, отметила эксперт.

«Сейчас порядка 15 жилых комплексов Тюмени предлагают квартиры с отделкой „заезжай и живи“. Среди них — ЖК „ Озерный парк “ („ПИК“), квартал „ Меридиан Юг “ („Меридиан“), ЖК „ Домашний “ („Страна Девелопмент“)», — рассказала Лиана Венеровна.

Обратите внимание: некоторые застройщики сразу делают ремонт во всех квартирах дома, и он уже включён в стоимость. У некоторых ремонт — дополнительная опция, которую также можно включить в сумму ипотеки. Узнать подробности можно у вашего специалиста по недвижимости .

Необычные планировки. Квартиры с террасами в последнее время набирают популярность у покупателей. Такое жилье выбирают те, кто хочет совместить функциональность квартиры и комфорт загородного дома.

По словам эксперта, в базе компании «Этажи» можно выбирать варианты с террасами в 33 жилых комплексах, среди них — как проекты малоэтажного и среднеэтажного строительства в экологических районах города (ЖК « Ритмы », ЖК « Биография »), так и высотные жилые комплексы (« Видный », « Звёздный », «Уно» ). При этом можно найти террасы как на первых этажах, так и на крыше.

Привлекательная цена. Северяне-родители приобретают в Тюмени недорогие студии и «однушки» для студентов. В приоритете — уже готовые дома или те, которые будут сданы в ближайшее время. Тюменские студии доступны в цене от 2 млн, однокомнатные квартиры — от 3 млн и выше.

«В бюджете до 3 млн вы можете выбрать студию в одном из 12 жилых комплексов. Но если вам нужен срок сдачи в этом году, выбор сужается до 3 комплексов: это „ Колумб “, „ Первая линия.Гавань “ и „Семья “. Если говорить про полноценные однокомнатные квартиры до 4 млн, то выбор расширяется до 47 жилых комплексов, а если квартира нужна в этом году, то выбирать можно среди 20 ЖК».

Субсидирование ипотеки. Субсидированная ипотечная ставка — это партнерская ставка застройщика и банка. Банк одобряет вам ставку ниже рыночной, а разницу платит застройщик.

«В Тюмени сейчас практически все застройщики предлагают субсидии на ипотеку на разные сроки, а ставки начинаются от 0,1%», - подвела итог Лиана Кудрявцева.

Про программы субсидирования от сургутских застройщиков мы писали в этом материале: Ипотека на квартиры от застройщика: ставки от 0,1% до 7% вернулись в Сургут.