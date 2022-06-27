Cубсидированные ставки предоставляют пять застройщиков из Сургута

10 июня ключевая ставка вернулась к уровню февраля 2022 года: Центробанк снизил ее с 11% до 9,5% годовых. Банки вслед за регулятором снижают ставки по продуктам: как по вкладам, так и по кредитам. Ниже ставка — меньше ежемесячный платёж и переплата по ипотеке. Кроме того, председатель Правительства Михаил Мишустин уже подписал постановление о снижении ставки по программе «Льготная ипотека» с 9 до 7%, а застройщики предлагают своим клиентам оформить жилищный кредит по сниженным, субсидированным ставкам.

Эти меры делают ипотеку доступнее, а значит, подогревают спрос на первичное жильё. Эксперты компании «Этажи» рассказывают: в Сургуте февраль и март били рекорды по оформлению ипотечных договоров, в апреле динамика снизилась. С мая спрос снова растет. В июне (по отношению к маю) количество одобренных ипотечных заявок увеличилось на 30%.

Ставка от 0,1%: что нужно знать о субсидировании от застройщика

Субсидированная ставка — это партнерская ставка застройщика и банка. При этом банк одобряет вам ставку ниже рыночной, а разницу платит застройщик. Правда, и квартиру строительная компания продаст чуть дороже — однако если подобрать кредит правильно, это вложение многократно окупится.

«В Сургуте субсидированные ставки предоставляют пять застройщиков—партнёров компании «Этажи»: «Брусника», ДСК, ССТ, Стройактив и Сибпромстрой. Размер ставок варьируется от 0,1% до 3,5 %. Срок действия ставок: год, два либо весь срок кредитования до 30 лет», — рассказывает Лилия Петухова, руководитель отдела ипотечного кредитования федеральной компании «Этажи» в Сургуте.

«Более половины покупателей сегодня выбирают программы с субсидированием ставки. При этом одни получают выгоду на длительном сроке кредитования, другие — получают сниженный платеж до готовности дома, третьи таким образом подстраховываются от потерь. Все средства закладываются на эскроу-счет и вернутся покупателю, если застройщик нарушит обязательства. При стандартном кредитовании выплаченные проценты не компенсируются!», — отметила Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи».

Однако при выборе любой ипотечной программы кроме ставки нужно учитывать другие критерии: сумму и срок кредитования, стратегию погашения кредита. Поэтому лучше рассмотреть все варианты с экспертами: ипотечный брокер компании «Этажи» сделает вам несколько расчётов по разным банкам, по разным ставкам: стандартной и сниженной, и с учётом индивидуального графика платежей. Так вы увидите, какое из предложений действительно выгодно, а какое — трата денег. Есть случаи, когда льготная ставка окупится только на сроке кредитования более 15 лет, но есть и варианты, когда вложения окупаются всего за 1-3 года.

«Нельзя однозначно сказать, какое предложение выгодно, а какое — нет. Это зависит от каждой ситуации. Главное что появился выбор, и каждый может подстроить кредит под свои финансовые возможности. Но такое разнообразие становится и недостатком: условий и параметров слишком много, чтобы разобраться с них самостоятельно, они постоянно изменяются, поэтому нужно всё считать индивидуально по специальным ипотечным калькуляторам», — подытожила Татьяна Решетникова.

Две ипотеки на одну квартиру и дополнительные скидки от банков

Не забываем также про «Семейную ипотеку» и «Господдержку 2020». Первая программа со ставкой до 6% годовых продлена до 31 декабря 2023 года, а у второй снизилась максимальная ставка: с 9% до 7%. У обеих есть лимиты на сумму кредита: не больше 6 млн.

Если ваша квартира стоит дороже, и в ипотеку нужно взять больше — это тоже можно сделать. С мая 2022 года кредиты по льготным программам разрешили комбинировать с рыночными. Теперь при покупке дорогостоящей 3-4 комнатной квартиры в новостройке супруги могут оформить две ипотеки. Объединенный вариант займа уменьшит платеж на 13-30%.

И, наконец, если вам не подходит ни один из вариантов снижения ставки — учитывайте, что для клиентов компании «Этажи» некоторые банки предоставляют эксклюзивные преференции.