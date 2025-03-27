Сургут и Сургутский района в годы Великой Отечественной войны

В первые дни войны ушли на фронт многие партийные и советские работники: заведующий отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) И.Ф. Сеченко, редактор газеты «Колхозник» Г.П. Шишкин, помощник секретаря райкома ВКП(б) Л.В. Игнатов, заведующий торговым отделом райисполкома Ф.Ф. Щепеткин, сотрудник райземотдела Е.К. Савин; хозяйственные руководители: директор Черномысовского маслозавода А.Д. Фомин, директор райпищекомбината В.К. Швецов и многие другие.

Редактор сургутской газеты «Колхозник» «Григорий Прокопьевич Шишкин ушел добровольцем на фронт в августе 1941 года. Умер от ран 8 марта 1942 года. Похоронен на станции Кутьево Нелидовского района Калининской области. Фото из архива Л. Захаровой.

Матери, отцы, жены, провожаю своих сыновей и мужей в армию, давали им наказ смело сражаться с врагом, отстаивать честь и независимость Родины. Жена артиллериста Надежда Михайловна Копылова, мать троих детей, провожая мужа, говорила: «Федя, метко бей врага, до полной победы, а я на трудовом фронте заменю тебя». Директор моторно-рыболовецкой станции (МРС) принял Копылову на работу, которую раньше выполнял ее муж.

Куйвашева Александра, провожая своего сына Якова, заявляла: «Пусть помнят фашисты, что советские граждане… наши дети дадут им сокрушительный отпор. Они сумеют бороться с врагом до полного разгрома».

Мария Антоновна Комлева написала своему мужу в армию: «Дорогой Леня… теперь, когда вероломный враг напал на нас, тебе оказано самое большое доверие – защита социалистической Родины. Отправляясь на фронт, будь уверен, что я, оставаясь здесь, в далеком тылу, буду неустанно работать на трудовом фронте. Совместно будем бить врага. Будь спокоен за свою семью. Борись за родную землю, возвращайся домой с победой».

Из докладной 15 июля 1941 года секретаря РК ВКП(б) Н. Николаева: «Политико-моральное состояние 80 человек среднего комсостава, младших командиров и рядовых хорошее, приподнятое. Все мобилизованные шли в ряды действующей Красной Армии с большой радостью. Лейтенант запаса, танкист Б. Маслаков на собрании мобилизованных говорил: «Советская власть выучила меня, воспитала коммунистическая партия, любимая Красная Армия сделала меня бесстрашным. Я заверяю партию и правительство, что в рядах действующей армии буду драться до последней капли крови, не зная страха и усталости в борьбе с фашистскими завоевателями».

Начало учебного года перенесено на 1 октября

Из воспоминаний Надежды Александровны Афониной:

«В июне 1941 года я окончила девятый класс Сургутской средней школы. В девятом классе была избрана секретарем комсомольской организации школы и учкома, а 22 июня началась война.

После проведенного сельского митинга и отправки первых добровольцев-комсомольцев на фронт, нас, учащихся уже десятого класса, по решению райкома комсомола направили в деревню Невойлокино на заготовку тала для содержания скота колхоза «Красный северянин». Нас было 26 человек. В то лето вода была очень большая, все луга, пашни, выпасы скота были затоплены. Коровы, лошади, овцы стояли в воде, кормили их листьями тальника прямо из лодок. В августе, после спада воды, нас, учащихся – направили в колхоз на Высокий Мыс для заготовки кормов на зимний период.

По возвращении в Сургут нам объявили, что начало учебного года перенесено на 1 октября. И нас опять направили в колхоз «Красный северянин» на заготовку кормов. Осень стояла холодная, мы все были одеты по-летнему, многие простудились, а две ученицы – Катя Кузнецова и Клава Колычева – заболели и умерли от туберкулеза.

Вернувшись из колхоза 10 октября, я по семейным обстоятельствам пошла работать в Сургутскую среднюю школу заведующей библиотекой. Параллельно выполняла общественную работу. Была пионервожатой в школе, организатором на селе проводила большую агитационную работу по сбору средств на строительство самолетов, танков, по подписке на государственный заем, сбору вещей для воинов Красной Армии и оказанию помощи их семьям».

Стоит отметить, что по вечерам и воскресным дням вся сургутская молодежь проходила обязательную военную подготовку при районном Доме культуры. Участвуя в укреплении фонда обороны, они работали на рыбном промысле, заготовке дров, разных сельскохозяйственных работах.