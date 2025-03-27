Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

Самоотверженный труд коллектива позволил в 1944 году выпустить один миллион 585 банок консервов из муксуна, осетра, язя, щуки, частика. Фото из архива Л. Захаровой

Уважаемые читатели! К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. отдел краеведения редакции газеты «Новый Город» начинает публикацию материалов, отражающих историю Сургута и Сургутского района военного времени. Архивные документы, где описана всенародная помощь фронту тружеников тыла, солдатские письма, сведения о наших земляках – фронтовиках, воспоминания очевидцев давних событий – яркие свидетельства того, что никто не забыт и ничто не забыто.

Тыл - фронту

Июнь 1941 года – это месяц, разделивший само время: на мирное и военное. Это месяц надежд и разочарований, расставаний и первых тяжелых потерь родных и близких на фронтах войны.

С первых же дней нашествия фашистской Германии на Советский Союз вся работа тыла была подчинена интересам обороны страны. «Всё для фронта, всё для победы над врагом!» - под этим лозунгом жили, работали и сургутяне – женщины, старики, подростки и дети, проводившие на фронт своих сыновей, братьев, мужей и отцов. Наши матери и бабушки валили лес, долбили лёд, сели за трактора. Перечитывая время от времени их рассказы, диву даешься: откуда только силушки брали, родненькие!? Понимали, что от их ударной работы зависит снабжение Красной Армии. Труженики колхозов принимали высокие обязательства, работали день и ночь над их выполнением. Колоссальную помощь колхозам и государственному лову в выполнении плана рыбодобычи оказывали рабочие и служащие предприятий и организаций Сургута. Из добровольцев, среди которых были десятилетние дети и семидесятилетние старики, организовывали рыболовецкие звенья, трудившиеся всю войну.

На базе эвакуированного из Одессы в 1942 году консервного предприятия, было организовано производство рыбных консервов. В 1943 году с контейнера фабрики сошло более тысячи банок консервов и отправлено на фронт. Порой полуголодные, плохо обутые и одетые, убитые горем невосполнимых потерь родных и близких, они работали не покладая рук.

На полях выращивали приличный урожай зерновых, картофеля и овощей. За четыре военных года предоставлено государству 400 тонн хлеба, 13400 центнеров молока.

Труженицы тыла Сургута. На своих хрупких плечах они вынесли всю тяжесть военного лихолетья. Низкий поклон вам, дорогие наши, и светлая память. Снимок 1990-х годов.

Весенней и летней порой 1941 года была «большая вода»: Обь вышла из берегов и затопила все сенокосные угодья. В это труднейшее время сотни сургутян заготавливали для скота веточный корм, таловую кору и справились с планом заготовки кормов.

На Каменном Мысу было налажено производство кирпича, заготовка леса. Получали смолу, дёготь, живицу, выпускали товары народного потребления.

Охотники района сдали на заготовительные пункты более чем на пять миллионов шкурок пушных зверей. Мех сибирских соболей, белок, песцов и лисиц шел в обмен на американские танки и самолеты. В Фонд обороны на строительство боевых машин было внесено восемь миллионов рублей. По тем временам эта сумма значительная.

Всем, чем могли, помогали сургутяне фронту. Они приютили и обогрели детей блокадного Ленинграда, открыли для них три детских дома. Каждый военный год от сургутских пристаней уходили караваны с продовольствием. На фронт и в партизанские отряды отправлены сотни посылок с теплыми вещами и подарками.

Считаем, что Сургут (Сургутский район) имеет все основания носить звание города (района) Трудовой доблести.