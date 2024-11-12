К 100-летию со дня рождения Почетного гражданина города Сургута Андрея Сибирцева

Андрея Николаевича Сибирцева знаю, сколько себя помню. Он был нашим учителем географии в средних классах и директором школы. И еще один немаловажный факт для нашей семьи – его присутствие на регистрации моих родителей в качестве свидетеля со стороны жениха.

Прошли десятилетия. В 2004 году, в тяжелейшее для меня время, он один из немногих, поддержал своим вниманием: советовал, направляя на дальнейшие действия, рассказывал о совместном сотрудничестве с моим отцом. Поведал немало и о себе: «Еще в Находке я начал писать дневник. Что меня на это подвигло? Лежал в госпитале и перечитал всю библиотеку, которая там находилась. В том числе дневники Льва Николаевича Толстого. И подумал: почему бы и мне не записывать свои мысли? Это же здорово! И тетрадь у меня для этой цели нашлась, трофейная. Я ее, когда Сейсин взяли у японцев, в кабинете их генерала прихватил, на всякий случай. С бумагой тогда туго было. Долгие годы я был неразлучен со своим дневником».

Аппарат Сургутского райкома комсомола Иван Захаров, Маргарита Кушникова, Андрей Сибирцев, Любовь Шевелева, Ираида Силина. 18 мая 1950 год.

Тогда он подарил мне копию своих дневниковых записей, которые двадцать лет хранились вместе с рукописями моего отца. В августе 2024 года все эти ценнейшие документы с благодарностью приняли сотрудники Сургутского городского архива.

Андрей Николаевич Сибирцев родился 29 октября – в день рождения комсомола нашей страны. Личность его, оставшегося до своих последних дней комсомольским лидером в душе, проступает в его дневниковых записях.

Андрея Сибирцева выбрали секретарем Сургутского района комсомола без его согласия: «Что ж, если доверяют – работать будем». И отправился в Сургут по «веревочке» - сообщением между населенными пунктами на почтовых лошадях…

Комсомольцы 1940-х годов. В этой группе Иван Захаров, Петр Мунарев, Андрей Сибирцев.

«На другой день состоялся пленум, и я приступил к обязанностям первого секретаря. Вскоре от нас ушла Ираида Силина. Эта веселая, озорная девчонка прекрасно вела учет, и мне было жаль лишиться такого работника. Уехала в Кондинский район Зоя Менщикова. Пришлось срочно провести перестановку кадров и подыскивать новых людей.

Встретился с Иваном Захаровым. Тогда это был 19-летний юноша. Худощавый, высокий лоб, вдумчивые серые глаза, в которых постоянно таилась чуть насмешливая улыбка. Вообще в его облике было что-то доброе, открытое, доверчивое. Он работал на рыбокомбинате судоплотником. Я увидел его на политзанятии, и выступление этого комсомольца мне пришлось по душе. Когда после занятия подошел к нему, он немного смутился. Что, дескать, надо комсомольскому секретарю от простого парня? «Пойдешь, - спрашиваю, - работать в райком комсомола заворготделом?» Он согласился. Не хвастаясь, хочу сказать, что с моей доброй руки жизнь этих людей – Ивана Захарова, Петра Мунарева – с той самой минуты, когда они стали работать в райкоме, вошла совсем в другое русло.

Я горжусь, что в далекой юности сумел рассмотреть в них черты незаурядных людей. Мне пришлось работать с удивительными людьми. Это было время горячих дел, не менее горячих диспутов, самоотверженности, энтузиазма.

События своей жизни я не буду передавать хронологически, придерживаясь дат, хочу, чтобы мои потомки поняли, как мы жили, что было для нас самым важным, и оценили: сумели ли мы оправдать свое предназначение…

В Сургуте Андрей Сибирцев создал семью. Его супругой стала Татьяна Щепеткина, род которой идет наряду с древними купеческими фамилиями. В семейный клан вписался легко и быстро. Вскоре родилась дочь Надя, через некоторое время вторая, Вера. Несмотря на пополнение в семье, Сибирцевы не переставая, кочевали по Сургутскому району.

«Добираться к далеким юртам и селениям хантов непросто. Летом на обласах по речушкам, зимой – на оленях или лошадях. Особенно успешно занялся этими делами инструктор нашего района Павел Пагелев. Он умел найти подход к дремучему сознанию лесных людей, в командировках пропадал неделями, ночевал в чумах, ходил на охоту с хозяином какого-нибудь стойбища, до одурения пил крепкие чаи с травами и в итоге возвращался с десятками заявлений о вступлении в комсомол…

10 августа 1950 года. Приехал из Ханты-Мансийска. Сдал экзамены за первый курс педучилища. Провели ХХ конференцию райкома ВЛКСМ. Прошла очень хорошо.

Сегодня уже 4 февраля 1951 года. Дела пошли неважные. С первым секретарем райкома партии Иваненко было решено, что переводит меня заведующим культпросвет отдела в окрисполком Ханты-Мансийска. Но вмешался ЦК. Пока остался на старом месте, а желательно перебраться в Ханты…

9 марта 1951 года. Сдал Сургутский райком комсомола. Переводят работать в Ханты-Мансийск. В ведении отдела находились две культбазы Березовского района, в которых насчитывались десятки поселков (русских и национальных стойбищ), школы, больницы, клубы, избы-читальни, красные чумы. И начались привычные командировки. Пришлось провести «культурную революцию», пробивать брешь в дремучих дебрях бескультурья и душах вышестоящего начальства, непосредственно относящегося к культ просвещению и тормозящего искоренение застоя в этой области мыслимыми и немыслимыми циркулярами и распоряжениями» …

Промысел в Тетюцком истоке. Фронтовики друзья-сургутяне Андрей Сибирцев, Флегонт Показаньев, Борис Проводников.

Далее идут записи о жизни в Тром-Агане, куда Сибирцева перевели директором мастерской.

«Ханты должны были со дня на день привезти детишек, и их надо встретить «во всеоружии». Подготовку я начал прямо со следующего утра. Срочно собрал планерку. Пораженный коллектив выслушал мои распоряжения. Такого у них еще не бывало. Мастерские освободили от разного хлама, до блеска вымыли окна и полы, поставили кровати. С матрасами, простынями, одеялами.

За короткий период оборудовали комнату отдыха и пионерскую, «оделись» в наглядную агитацию, ходили в поход на лыжах в Сургут. Моя цель заключалась в том, чтобы сплотить коллектив учителей и учеников, заинтересовать ребят учебой, привить желание трудиться и развить в каждом ребенке дремлющие таланты. Для этого нужно было, чтобы все делалось сообща под контролем самих учеников, комсомольцев и пионеров. Дети должны стать хозяевами в своей школе. Чтобы участвовать в каком-то мероприятии, каждый обязан был это заслужить хорошими отметками, примерным поведением…

10 января 1956 год. На районном учительском совещании развеяли «миф» о плохих делах Тром-Аганской школы. Коллектив учителей крепкий. Жизнь учащихся налаженная и интересная».

Начало 60-х – незабываемое время, о нем Андрей Николаевич всегда вспоминал с удовольствием. Назначенный директором первой средней школы, Сибирцев в короткие сроки вместе с учителями и учениками благоустроили территорию, высадив до пяти тысяч деревьев. Силами ребят построили мастерскую, гараж, корт, теплицу, вырыли траншею для водопровода.

Учителя Сургутской средней школы № 1. На снимке Андрей Сибирцев в первом ряду.

Традиции первой школы Сибирцев продолжил, став директором школы № 8. Учащиеся соорудили новый корт, футбольное поле строители покрыли дерном, тогда, в 1969 году, это было новшеством. В первые же годы восьмая школа стала лучшей в городе. Затем школа № 3, которую принял Андрей Николаевич в 1976 году, заняла второе место в округе по учебным кабинетам, в 1978-м представлена на областном съезде учителей.

Будучи на заслуженном отдыхе, Сибирцева избрали председателем городского совета ветеранов, где он нес службу 11 лет. На этом посту в 1994 году заслужил высшую награду – Почетного гражданина города Сургута.

Президиум совета ветеранов города. Во втором ряду Почетные граждане Сургута Флегонт Показаньев, Андрей Сибирцев, Иван Захаров.

12 сентября 1999 года. 4 часа утра. Не спится. Встаю. Иду к письменному столу. Планирую семинар с председателями первичных ветеранских организаций. Но главное событие – поездка в Тверскую область к мемориалу Славы воинов-сибиряков. Это единственный памятник в России. Сибирские дивизии остановили немцев на севере Москвы, и они же в декабре 1941 года начали наступление.

15 февраля 2000 года. Дел невпроворот, а силы убывают. Впервые почувствовал, что сдаю, начал уставать. Видимо, много взял на себя, не тот стал сибиряк.

10 марта. Провел очередной президиум. Вопросы решались хорошо, но какая-то тревога. Опять выборы: 26 марта выбираем Президента России, мэра города и губернатора округа. Но для меня главное – 30-летний юбилей ветеранского движения в Сургуте.

22 января 2001 года. Итак, вступили в ХХI век! Да, я человек двух веков, двух эпох. А вернее, двух миров: социализма и капитализма. Я рос, мужал и стал Человеком в самое счастливое время. Это была первая проба изменения жизни на земле. Мы жертвовали собой ради будущего. Мне 76 лет, я здоров и горд, что достиг вершины человеческого счастья. И горжусь своей фамилией.

Я не люблю слово «старость». Оно как будто обезличивает человека, пригибает к земле, дает в руки палочку («третью ногу»). Я хочу обойти эту стадию, «околпачить» природу и, думаю, это мне удается. Есть такие слова в песне: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». Я думаю, это обо мне».

Активисты клуба "Фронтовые подруги" поздравляют Андрея Сибирцева с высокой наградой. Звание "Почетный гражданин города Сургута ему присвоено 22 июня 1994 года.

Сейчас мне вспомнилась наша встреча с Андреем Николаевичем в январе 2007 года. Сидя в его домашнем кабинете, он показал фотографию 1976 года, где запечатлены директора на семинаре в школе № 8. Память о былом не отпускала, и вглядываясь в знакомые и дорогие ему лица учителей и руководителей средних школ Сургута конца двадцатого века, все его существо невольно охватывало счастливое чувство, гордость за педагогический труд своих коллег: «Мы, учителя Сургута, тогда подговорили хорошую, работающую смену. Сегодня наши выпускники творят историю не только Сургута, но и всей нефтегазовой Югры».

Председатель Сургутского совета ветеранов Андрей Сибирцев на вручении ценных подарков своим активистам.

За свою трудовую и общественную деятельность Андрей Николаевич Сибирцев получил множество наград. «Отличник народного просвещения», «За заслуги перед городом», почетная грамота Министерства просвещения. Среди них фронтовые: за участие в войне с Японией, благодарность Верховного главнокомандующего, орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали, знаки «Фронтовик» и другие.

Городской совет ветеранов на приеме у мэра Сургута Александра Сидорова.

Его фамилия занесена в Книгу почета окружного отдела народного образования ХМАО-Югры, в энциклопедию «Лучшие люди России», в книгу трудовой Славы Сургута.

В Доме краеведа ИКЦ "Старый Сургут" 7 октября 2004 года.

С апреля 2008 года сургутская средняя школа № 8 носит имя первого директора А.Н. Сибирцева, сохраняя его наказы и традиции. Создано «сибирцевское» движение. Теперь школьные отряды борются за право носить имя одного из комсомольских вожаков Сургута.

Справка

Андрей Николаевич Сибирцев родился в деревне Малый Камышлов Ирбитского района Свердловской области. Трудовую деятельность начал кормприемщиком Самаровского рыбокомбината. С 1942 по 1947 год служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с Японией. С 1947 по 1951 год – на комсомольской работе. С 1951 по 1954 год заведовал окружным отделом культуры. С 1954 по 1957 год – директор Тром-Аганской семилетней школы Сургутского района. С 1959 по 1986 год – директор сургутских школ № 1, 8, 3.