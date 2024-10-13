Продолжаем рассказывать об Иване Захарове

5 октября 2024 года – 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города Сургута, журналиста, писателя-краеведа, общественного деятеля Ивана Захарова. Первая часть – на сайте siapress.ru.

Он и был хозяином дорогой его сердцу северной земли, с которой начинается Отчизна. И не случайно самой любимой его песней оставалась «Гляжу в озера синие» - песня из сериала о родимой земле, та, где есть еще такие строчки: «Иванами да Марьями гордилась ты всегда» …

Когда началось наступление новых микрорайонов на бывший городской центр – старый Сургут, Захаров решительно поддержал снос старого здания редакции «К победе коммунизма» на улице Просвещения и временное переселение в здание СУ-7 на улице Маяковского. К тому времени редакция достаточно уже намучилась в обветшавшем, разваливающемся «народном доме». Отопительные радиаторы размораживались и менялись так часто, что в конце концов их перестали красить. Так они пугали гостей редакции своим угрюмым ржавым видом.

Журналисты газеты «К победе коммунизма» у здания редакции на ул. Просвещения. 1974 год.

Заместитель редактора приходил на работу раньше всех, а уходил – за полночь. Только чрезвычайное событие могло повлиять на выпуск газеты, но такие ЧП случались все чаще и чаще.

Вот почему, когда группа журналистов начала кампанию против наступления бульдозеров на старый Сургут, власти сделали предложение, которое редакция не смогла принять: ну что ж, сказали вольнодумцам, если вам так дорог старый Сургут, оставайтесь в нем еще на одну зиму.

Да, старожилы жалели старый Сургут, с ностальгией вспоминали его заросшие зеленой травой улочки и деревянные тротуары, патриархальную тишину и двери без запоров. И в то же время охотно переселялись в новые крупнопанельные дома, которые несли современные удобства и комфорт, столь ценимые на Севере. Столкновение нового и старого не лишено драматизма, но только сегодня я понимаю, насколько трудно было сделать этот выбор Ивану Прокопьевичу Захарову, беззаветного влюбленному в свой Сургут. Тот самый, с рябиновыми кострами на тихих улочках.

На берегу Бардаковки.

Тогда в середине 70-х, а точнее – в 1974 году вместе с Флегонтом Яковлевичем Показаньевым он выпустил первую свою работу – брошюру «Краткий очерк истории Сургутской партийной организации». Через год, в 1975-м, в соавторстве с Н.Б. Патрикеевым, Иван Захаров написал очерк «Сургут в годы Великой Отечественной войны». Очень скромные и в то же время элегантные (обложки для них рисовал самый лучший тогда в Сургуте художник – Виталий Горда), эти тонюсенькие книжечки были первыми ласточками, предвестниками новых книг о Сургуте. Однако по необъяснимым причинам наступил перерыв в целых двадцать лет, после которого – словно плотину сорвало – одна за другой пошли книги, буклеты, проспекты, календари, справочники, посвященные Сургуту и сургутянам.

Но еще десять лет он работал в редакции – самые «застойные» для Союза, но не для Сургута времена. Нефти от нас требовали все больше и больше, нефть была валютой для растущей экономики, нефть была политикой, будущим края, вот и лезли в заоблачные выси плановые цифры нефтедобычи. А чтобы эти цифры превратить в нефтяные потоки и реки, нужны были не только деньги, машины, оборудование, но прежде всего и главным образом – люди. Их зазывали, командировали, вербовали, приглашали, забывая, что человеку необходимы не только работа, но и хлеб, кров, лечение, развлечения, ему нужно учиться, растить детей. Тысячи сургутян ютились в балках и бараках. Редакция была завалена письмами-жалобами, да какими – справедливыми!

«Нехватка жилья порождает временщиков, текучесть кадров, разрушает семью», - убеждал со страниц газеты Иван Захаров. – Человек имеет право на крышу над головой».

Впоследствии столь же горячо он будет убеждать депутатов вновь избранной городской Думы третьего созыва, что Сургут должен покончить с таким позорным явлением, как балки, и сумеет задеть за живое избранников сургутского народа, и город в конце концов сделает такой рывок в строительстве жилья!

На встрече, посвященной дню рождения комсомола с учениками школы № 4. 30.01. 1986 г.

Он поддерживал любую добрую инициативу снизу, а порой и подбивал энтузиастов на повышенные обязательства, всячески помогая инициаторам могучим газетным словом. Не помню ни одного прокола, ни одного не выполненного обязательства, если за ним внимательно следил Иван Захаров.

Добился, чтобы именем горячо любимого им первого секретаря Сургутского райкома партии Василия Васильевича Бахилова, превратившего район из сельскохозяйственного в нефтяной, назвали улицу города, принял участие в написании книги о нем.

Иван Захаров был верным другом известного краеведа Флегонта Яковлевича Показаньева, вместе они создали в Сургуте первый краеведческий музей, претерпевший множество переездов, реконструкций, сменивший несколько директоров, но выстоявший и превратившийся в один из лучших в округе и области.

Вместе с другим своим единомышленником – Андреем Николаевичем Сибирцевым – Захаров стоял у истоков создания ветеранского движения в городе и районе в конце 70-х годов. Его роль и заслуги в истории ветеранского движения просто неоценимы…

С раритетом. Этот колокол с сургутской пожарной каланчи.

Он вел переписку с экипажем танкера «Сургут», с земляками в Ленинграде, других городах Союза. Отовсюду шли ему письма и благодарности – за внимание, душевную щедрость и помощь. В конце концов все это: письма, автографы, каски, колбы с нефтью, подарки, фотографии – превратилось в экспонаты собственного редакционного музея, куда привозили и гостей города. Это был единственный на всю Тюменскую область музей газеты, детище Ивана Прокопьевича.

Среди экспонатов собственного музея. Апрель 1989 г.

В 1984 году Захаров ушел на пенсию – на мой взгляд, преждевременно, жизненный его потенциал не был реализован полностью. Однако 26 лет работы в редакции сыграли свою роль: сделали из него творческую личность, подготовили почву для дальнейшей, гораздо более плодотворной работы в публицистике и краеведении.

И лишь тогда, из его книг, я смогла узнать что-то о личной жизни Ивана Прокопьевича, прежде скрытой и недоступной, сумела лучше понять этого уникального человека, ставшего Почетным гражданином Сургута.