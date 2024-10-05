5 октября 2024 года - 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города Сургута, журналиста, писателя-краеведа, общественного деятеля Ивана Захарова

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191594"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/Dn0iIKpXw4MPwwbdasFVq8kJ1Im6lgyo1yr23dK0pVoY5Q4RgbVt9xLlerMDp+sh60po0UIHX5Vgk88nqAo/z0dd1JAKXPziTyez6wPhX5RfhbyPi4W4F5X/rXkndJw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/Dn0iIKpXw4MPwwbdasFVq8kJ1Im6lgyo1yr23dK0pVoY5Q4RgbVt9xLlerMDp+sh60po0UIHX5Vgk88nqAo/z0dd1JAKXPziTyez6wPhX5RfhbyPi4W4F5X/rXkndJw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:54"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191552"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Wk2NvOSTtQRByvvdE7Lnct8YATSZyVRpM3enK7VcUu1UD0veZZODxoL2QoEQpG81X5UUurP9/J0jrohG/uyFngRW7UJYexfeLcTGMXyCul/khM3yyMFAgiw+gRsUzfvm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Wk2NvOSTtQRByvvdE7Lnct8YATSZyVRpM3enK7VcUu1UD0veZZODxoL2QoEQpG81X5UUurP9/J0jrohG/uyFngRW7UJYexfeLcTGMXyCul/khM3yyMFAgiw+gRsUzfvm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191552"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Wk2NvOSTtQRByvvdE7Lnct8YATSZyVRpM3enK7VcUu1UD0veZZODxoL2QoEQpG81X5UUurP9/J0jrohG/uyFngRW7UJYexfeLcTGMXyCul/khM3yyMFAgiw+gRsUzfvm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Wk2NvOSTtQRByvvdE7Lnct8YATSZyVRpM3enK7VcUu1UD0veZZODxoL2QoEQpG81X5UUurP9/J0jrohG/uyFngRW7UJYexfeLcTGMXyCul/khM3yyMFAgiw+gRsUzfvm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191594"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/Dn0iIKpXw4MPwwbdasFVq8kJ1Im6lgyo1yr23dK0pVoY5Q4RgbVt9xLlerMDp+sh60po0UIHX5Vgk88nqAo/z0dd1JAKXPziTyez6wPhX5RfhbyPi4W4F5X/rXkndJw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/Dn0iIKpXw4MPwwbdasFVq8kJ1Im6lgyo1yr23dK0pVoY5Q4RgbVt9xLlerMDp+sh60po0UIHX5Vgk88nqAo/z0dd1JAKXPziTyez6wPhX5RfhbyPi4W4F5X/rXkndJw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:54"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  94,8700   EUR  104,7424  

Новости

Больше новостей
Реально ли запретить тем, кто родился после 2009 года, сигареты?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ради нескольких строчек в газете

5 октября 2024 года - 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города Сургута, журналиста, писателя-краеведа, общественного деятеля Ивана Захарова

​Ради нескольких строчек в газете
Фото из архива Л.Захаровой

Для меня он всегда был ветераном, старшим по званию: в редакции ли, в партийной организации, журналистике, ветераном Севера, старожилом Сургута. В семидесятых годах редакция тогда единственной на весь город газеты «К победе коммунизма» состояла сплошь из молодых и честолюбивых журналистов, среди которых возвышался самый «старый» - немногим за сорок – Иван Прокопьевич Захаров. Я легко влилась в этот бурлящий чистой энергией творческий коллектив, и вскоре уже пыталась на равных разговаривать с корифеями: Леонидом Ткаченко, Анатолием Сыроватским, Анатолием Зубаревым. А Иван Прокопьевич оставался невозмутимым олимпийцем, обитающим где-то в разреженных горных сферах. К тому же он был одним из коренных сибиряков – людей для меня загадочных, справедливых и далеких. Тогда они составляли половину штата редакции, были хозяевами города, и я слышала немало рассказов о том, как некто по своему характеру и поведению, например, пришелся не ко двору, а «Север таких не любит».

Скромный, в чем-то даже застенчивый, немногословный заместитель редактора привлек мое внимание на редакционной планерке, где очень жестко и нелицеприятно критиковал какой-то материал на партийную тему. Его резкое выступление выделялось даже на фоне тогдашнего общего критического настроя, и все притихли. Но закончил Захаров неожиданно мягкой улыбкой и предложением отметить в числе лучших… «репортаж молодой нашей сотрудницы, которая так свежо и смело…» Далее следовали дифирамбы в мой адрес – и я купилась раз и навсегда. С тех пор в моем отношении к Ивану Прокопьевичу неизменно присутствовали обожание плюс набор всевозможных других чувств – вплоть до обиды. Впрочем, быстро таявших.

Это когда я решила вступить в Союз журналистов СССР, а Иван Прокопьевич припомнил мою серьезную профессиональную промашку и выступил против приема. Захаров был первым членом Союза журналистов в Сургуте, к его мнению прислушивались, и целый год, бесконечно долгий и изнурительный, я доказывала, что ошибка случилась по неопытности и более такого не повторится. И ведь действительно, второй раз на эти грабли я не наступала и предостерегала от этого других.

Иван Захаров с коллегами в редакции газеты во время обсуждения очередного номера.

Когда-то сургутские журналисты мечтали о великом будущем Сургута, и нам, посмеиваясь, рассказывали о «фантастическом» газетном номере, в создании которого принимал участие и Захаров и за который редактор Николай Голипад схлопотал строгий выговор по партийной линии.

6 октября 1961 года районная газета «К победе коммунизма» вышла с репортажем о Сургуте 1981 года. Журналисты начала шестидесятых еще до открытия «Западно-Сибирского нефтяного континента» размечтались о широких улицах и набережных города, о железнодорожной станции и телевизорах в домах сургутян, о многоэтажных домах и полете в космос ханты Никиты Покачева.

Мечтателям и среди них заместителю редактора влетело по первое число. Но репортаж оказался вовсе не утопией: всего через девять дней, 15 октября 1961 года, из Сургута в Тюмень полетела знаменитая радиограмма геологов: «…На скважине Р-62 в 13.35 ударил фонтан с нефтью. Скважина лупит по всем правилам!» Это было открытие первого в крае Усть-Балыкского нефтегазоносного месторождения, после которого посыпались другие. Р-62 лупила по маловерам и скептикам, доказывала правоту академика Губкина, поддерживала тех, кто долгие годы искал в крае нефть.

Наступила новая эра – нефтяная, и вскоре злополучный номер исчез из газетной подшивки: ушлые заезжие корреспонденты живо смекнули его бесценность, и кто-то однажды бритвочкой аккуратно так вырезал «мечту» из переплетенной кипы. Ведь ксероксов в ту пору не было.

Начали сбываться самые смелые пророчества, и газетчики торопились отразить стремительно менявшуюся жизнь на страницах «К победе коммунизма». Редакционный день начинался с междугородных звонков: окружные, областные редакции газет и радио умоляли «дать информацию».

Эти годы были спрессованы так, что по своей значимости не уложатся и в столетия. Сургут привыкал к масштабности своих деяний: если нефть – то Большая, если ГРЭС – то самая крупная в мире. Иван Прокопьевич оставался внимателен к детали, к рядовым, казалось бы, событиям, к простому человеку. Словно заранее знал, что все это пригодится ему потом, много лет спустя. Годами вел он дневниковые записи, куда скрупулезно заносил все случившееся за один день.

Так уж устроено в мире, что чем дальше мы уходим из детства, юности, отрочества, вступаем в самостоятельную жизнь, тем благодарнее вспоминаем тех, кто учил нас не только основам выбранного ремесла, но и правильной оценке своих сил и возможностей, умению быть полезным людям, на каком бы месте ты не работал и в каких бы званиях не ходил.

У нашего заместителя редактора было чему поучиться молодому журналисту. Прежде всего, к нему можно было зайти в любое время по любому поводу, и он всегда находил время для доверительного, неторопливого разговора. Он прекрасно знал Сургутский район и все его многочисленные поселки, в свое время объездил, исходил его вдоль и поперек. Знал людей, издавна его населявших, а потом и приезжий люд, в великом множестве спешивший на нефтяной Север. По имени-отчеству звал буровых мастеров, партийных и хозяйственных руководителей, крепко пожимая им руки при встрече.

Всегда «при параде» - в строгом деловом костюме, он никогда не лез в глаза, наоборот – как-то тушевался при незнакомых людях, пока не составлял себе о них мнение-представление. Но стоило с ним заговорить, посмотреть в спокойные, внимательные глаза – и вы уже попадали под обаяние его могучей личности, чувствовали его внутреннюю собранность, стремление глубоко вникнуть в суть происходящего разговора.

Если Захаров оставался за редактора – весь коллектив внутренне подтягивался: знали, что Иван Прокопьевич только кажется добреньким и покладистым, что он не даст никому расслабиться. Природный психолог, он тонко чувствовал, к кому как подойти. Провинившемуся не читал нотаций, всего-то скажет – рубанет коротко и долго будет обходить его стороной, не удостаивая и словом.

Долгие годы Иван Прокопьевич возглавлял парторганизацию редакции и типографии. Вел отдел партийной жизни – самый серьезный и непростой. Был он человеком со своим твердым «я», которому не изменял никогда. Пятился редко, но все же порой отступал. Свои суждения Захаров высказывал с глубокой верой в правоту идеалов и дела, которому служил.

Можно по-разному относиться к работе партийных органов. Но в том, что комитеты партии в той «кипучей буче» были связующим, координирующем звеном, в том, что они играли существенную роль в экономическом и социальном развитии города и района, округа и области, нет никакого сомнения. Это была профессия времени.

Иван Захаров был ортодоксальным большевиком, подлинным солдатом партии, которой служил всем существом своим. После известного сериала «Тени исчезают в полдень» между собой мы стали звать его Захаром Большаковым – по имени главного героя, похожего на нашего Захарова и внешностью, и характером.

Работа, общение с людьми были для него смыслом жизни. В кабинете заместителя редактора всегда находились люди, разговоры затягивались. Иван Прокопьевич понимал, что посетитель пришел не из праздного любопытства, а принес что-то наболевшее, сокровенное, иногда сугубо личное, но чаще речь шла о судьбах коллективов, о молодых, нарождавшихся тогда предприятиях, о судьбе целого края.

Иван Захаров и Флегонт Показаньев вручают дипломы победителям легкоатлетического кросса на приз газеты "К победе коммунизма". Начало 1970-х годов.

Как-то я «добыла» информацию «о рекорде на лесных делянках»: участок Сургутского леспромхоза досрочно, за полгода справился с годовым планом! С восторгом понесла эту новость на подпись заместителю редактора – Иван Прокопьевич хмуро махнул рукой: а, губители природы! Тогда я была в недоумении, а спустя годы поняла: настоящий, цельный человек не может бездумно расставаться с прошлым. Но и позиция сноба, отворачивающегося от нового мира, ему не к лицу. Связь меду прошлым и будущем – динамичная, здесь не может быть универсальных решений на все случаи жизни. Надо смотреть и видеть, видеть и думать, и оставаться при этом хозяином своей земли.

Продолжение следует...


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:46, просмотров: 190, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727982020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1728586762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Kw/hpzUGLu786GFWcOQpFVp1t5MXp9Bt/RP5KiWoC4ZXNX4oCOcvhTEl1jrJ6iXJxIdSvepN4mLpd/C6nCkHkJFoG4RRJYvbZG6KUN+e8Mzz8dA+Wrj7oMXL02tAPZOB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Kw/hpzUGLu786GFWcOQpFVp1t5MXp9Bt/RP5KiWoC4ZXNX4oCOcvhTEl1jrJ6iXJxIdSvepN4mLpd/C6nCkHkJFoG4RRJYvbZG6KUN+e8Mzz8dA+Wrj7oMXL02tAPZOB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8a933fbee7c14f7e45557e5f49b333b9.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9hTRC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-10 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727982020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1728586762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Kw/hpzUGLu786GFWcOQpFVp1t5MXp9Bt/RP5KiWoC4ZXNX4oCOcvhTEl1jrJ6iXJxIdSvepN4mLpd/C6nCkHkJFoG4RRJYvbZG6KUN+e8Mzz8dA+Wrj7oMXL02tAPZOB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Kw/hpzUGLu786GFWcOQpFVp1t5MXp9Bt/RP5KiWoC4ZXNX4oCOcvhTEl1jrJ6iXJxIdSvepN4mLpd/C6nCkHkJFoG4RRJYvbZG6KUN+e8Mzz8dA+Wrj7oMXL02tAPZOB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8a933fbee7c14f7e45557e5f49b333b9.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9hTRC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-10 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727982020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1728586762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Kw/hpzUGLu786GFWcOQpFVp1t5MXp9Bt/RP5KiWoC4ZXNX4oCOcvhTEl1jrJ6iXJxIdSvepN4mLpd/C6nCkHkJFoG4RRJYvbZG6KUN+e8Mzz8dA+Wrj7oMXL02tAPZOB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Kw/hpzUGLu786GFWcOQpFVp1t5MXp9Bt/RP5KiWoC4ZXNX4oCOcvhTEl1jrJ6iXJxIdSvepN4mLpd/C6nCkHkJFoG4RRJYvbZG6KUN+e8Mzz8dA+Wrj7oMXL02tAPZOB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8a933fbee7c14f7e45557e5f49b333b9.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9hTRC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-10 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянам представили выставку «Ивану Захарову − 95: краевед, журналист, человек эпоха» 750
  2. ​Заслуженных педагогов наградили в Ханты-Мансийске 698
  3. ​От сургутской «Авроры» до Хабаровска: культурные объекты горят по всей стране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 647
  4. Киберспортсмен из Сургута Dyrachyo покинул свою команду по Dota 2 533
  5. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 468
  6. ​Что сделал Николай Григорьевич для Сургута, нашим современникам предстоит еще переосмыслить и оценить по достоинству 389
  7. ​Педагог и студентка из Сургута победили в конкурсе «Лидеры Югры» 229
  8. ​В Сибири до 2030 года планируют создать 200 тысяч рабочих мест 211
  9. ​Россиян предупредили о двухдневной магнитной буре 198
  10. ​Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем учителя 196
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 14225
  2. ​Самые дорогие и дешевые квартиры в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1769
  3. ​В Мегионе машина с людьми слетела с дороги в Обь 1581
  4. ​В двухэтажном строении Сургута скрывались более 20 мигрантов 1460
  5. ​Чего только не встретишь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1393
  6. ​Медвежата-сироты вернулись в дикую природу Югры после реабилитации 1320
  7. ​Самое маленькое село Сургутского района празднует 320 лет 1306
  8. ​В Тюменской области строится комплекс по переработке текстильных отходов 1306
  9. Достижения и планы экс-заместителя главы Сургута Анны Томазовой 1286
  10. ​Пять банков России приостановили выдачу семейной ипотеки 1246
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 14225
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 13689
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 13490
  4. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5659
  5. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 4835
  6. ​Феномен учителя-биолога 3550
  7. ​Правильный дом 3349
  8. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 3000
  9. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2810
  10. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 2773

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика