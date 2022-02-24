К 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, сургутского краеведа Анатолия Мясникова

Одна из самых многочисленных коллекций Сургутского краеведческого музея – это фотонегативы (1925 единиц хранения) Анатолия Федоровича Мясникова, отражающие социально-экономическую историю Сургута 60-80 годов прошлого столетия.

…Первый рейсовый автобус… А вот прокладка бетонной дороги… Забавный снимок ручного медвежонка на Усть-Балыке…. Словно окунаешься в далекое детство при виде деревянных застроек на улицах Советской, Просвещения, Красноармейской…

Уже более семнадцати лет его архивными снимками иллюстрирую печатные материалы в своей тематической рубрике «Старый Сургут», и каждый раз, когда нахожу из его фотоальбома именно ту фотографию, искренне благодарю дорогого дядю Толю. Ведь я его знала, будучи ребенком! Наши семьи дружили и соседствовали на одной улице — Красных партизан.

Анатолий Мясников родился 24 февраля 1922 года в деревне Базариха Викуловского района Тюменской области. После окончания Абатской семилетки работал киномехаником. От природы одаренный парень, учился на заочных курсах народного творчества им. Н.К. Крупской. Возможно, мог стать великим художником, но планы нарушила война. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Сполна довелось отмерить фронтовых дорог от Москвы до Берлина: в конце декабря 1941-го в районе Солнечногорска серьезно ранен, после месячной госпитализации отправлен на курсы среднего командного состава в Балашиху, и вот уже младший лейтенант Мясников командует стрелковым взводом на Западном фронте, несколько раз контужен в бою.

В августе 1942 года Анатолий Мясников в звании старшего лейтенанта назначен начальником штаба отдельного минометного батальона. К тому времени молодому командиру исполнилось 20 лет.

В своих воспоминаниях Анатолий Федорович пишет, как зимой 1943-го батальон, выполняя боевую задачу, прорвался в немецкий тыл, связался с партизанами и вместе с ними бил врага до апреля. На вооружении имели не совсем обычный вид техники — аэросани с установленным на них крупнокалиберным пулеметом. В одном из боев тяжело ранили комбата, и Мясников принял командование батальоном.

Изнурительные бои на реке Великой… Битва за эстонский город Тарту… Капитан Мясников контужен в очередной раз.

В конце 1944 года в один из полков 146-й дивизии прибыла на должность начальника аптеки младший лейтенант медицинской службы Алла Тимошина. Здесь, на латвийской земле, состоялась встреча Анатолия и Аллы. Через тысячи километров изнурительного опасного пути к Берлину, через штурм фашистского логова, через гибель боевых товарищей пролег их путь к личному счастью.

«2 мая 1945 года в Берлине, — читаю строки из записей Анатолия Федоровича, — по общему желанию офицеров полка и нашему согласию была сыграна свадьба моя с Аллой Тимошиной. На двоих у нас с ней высокие награды Родины: два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, орден Александра Невского, боевые медали».

В 1949 году Анатолий Мясников уволился из рядов Вооруженных сил и вернулся с молодой женой на родину. В Тюмени работал председателем спортивного общества «Урожай», оформителем в мастерских художественного фонда. В июне 1956 года семья с двумя дочерями Ниной и Ириной переехала в Сургут. Алле Константиновне предложили должность заведующей единственной в то время аптекой, Анатолию Федоровичу — наладить работу в Сургутском промкомбинате. К тому же он организовал художественную мастерскую при районном Доме культуры.

А вот с мечтой стать профессиональным художником Анатолию Федоровичу пришлось расстаться: загрубевшие пальцы, привыкшие к спусковому крючку, отказывались подчиняться колонковой кисти и остро заточенному карандашу. И тогда он взял в руки фотоаппарат. С «Зенитом» наперевес увлекся настолько, что и сам не заметил, как стал профессионалом. Однажды удалось организовать небольшую персональную выставку в парткабинете райкома партии. На экспозицию обратил внимание первый секретарь райкома Василий Васильевич Бахилов: Анатолий Федорович, уже нефть из-под земли бьет. Отрази…

Шестнадцать дней без выезда провел Мясников на Усть-Балыке. В майские дни 1964 года появились те самые памятные фотографии с первым транспортом тюменской нефти. В 1965 году талантливый фотокорреспондент перешел на работу в газету «К победе коммунизма».

Одно время устраивался начальником причала Сургутского речного порта. Должность хлопотная, однако нравилась. Был момент, когда подумывал поступать на заочное отделение Новосибирского речного техникума, но последствия контузий все больше давали о себе знать. Часто приходилось укладываться на больничную койку. В 1971 году, будучи на пенсии по инвалидности, возглавил общественную организацию «Старожилы Сургута».

А потом он ушел, не дожив и до семидесяти…. И оставил для потомков память. Дело своей жизни, благодаря которому соединяется нить времен.

Кстати: Оценка значимости фотоархива Анатолия Мясникова в свое время была дана сургутскими краеведами Флегонтом Показаньевым и Иваном Захаровым. Они подчеркнули уникальность и неординарность собранных материалов по истории Сургута 60-80-х годов прошлого века. Это позволяет поставить имя Анатолия Федоровича Мясникова в ряд известных и признанных краеведов города.