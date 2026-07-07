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​Сбер представил на Иннопроме передовые ИИ-технологии для трансформации реальной экономики

«Сбер» показал ИИ-решения для промышленности и медицины на «Иннопроме»

​Сбер представил на Иннопроме передовые ИИ-технологии для трансформации реальной экономики
Фото: Сбер

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Сбер вместе с компаниями-партнерами на Международной промышленной выставке «Иннопром» представил решения на базе генеративного искусственного интеллекта для внедрения в реальные процессы бизнеса, промышленности и государственного управления, а также в сервисы для людей, включая цифровую медицину.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Сберу в этом году исполняется 185 лет. Банк прошел большой путь от финансового института к технологическому флагману России, являясь помощником для миллионов людей, бизнеса и государства. Сегодня мы развиваемся сами и помогаем развиваться другим через решения на базе искусственного интеллекта. Урал ‒ это опорный край промышленности, и именно здесь наши технологии способны дать максимальный эффект, открывая широкие перспективы для создания передовых производств и разработки инноваций мирового уровня».

Бизнесу Сбер предложил GigaCowork ‒ платформу ИИ-агентов компании «Салют для бизнеса», которые помогают сотрудникам быстрее готовить документы и отчеты, анализировать данные, рассчитывать проекты и оценивать риски. Бизнес-группа Сбер2В презентовала ИИ-агентов для автоматизации рутинных операций. На стенде также представлены инновационные решения научного партнера Сбера Института AIRI.

Отдельный блок экспозиции посвящен индустрии здоровья Сбера. Медицинская компания СберЗдоровье представила умную камеру здоровья для дистанционного осмотра ЛОР-органов врачом, умный тонометр для измерения артериального давления с автоматической передачей результатов специалисту и электронный стетоскоп. С его помощью пользователь сможет в домашних условиях записать дыхание и сердечные тоны, а затем отправить аудиозапись врачу через мобильное приложение. Кроме того, посетители увидят комплект оборудования для прохождения предрейсовых медицинских осмотров в удаленном формате.

Компания СберМедИИ, разработчик ИИ-решений для здравоохранения, знакомит участников мероприятия с современными сервисами на основе ИИ. Среди них ‒ «Цифровой помощник», который помогает уточнить симптомы и расшифровать результаты анализов. Профильные ИИ-агенты позволяют сократить нагрузку на врачей до 30 % и повысить эффективность работы медицинских организаций. Также компания представит сервис GigaDoc с технологией фотоплетизмографии, которая позволяет за несколько секунд бесконтактно оценить 17 витальных показателей человека по видеопотоку лица. Кроме того, на стенде будет представлен Цифровой ФАП ‒ мобильный комплекс для проведения обследований как в медицинских учреждениях, так и на дому у пациентов.

Отдельное внимание будет уделено тому, как искусственный интеллект меняет привычные клиентские устройства. На стенде Сбера представят банкомат последнего поколения с двумя экранами, ИИ-помощником ГигаЧат и голосовым управлением. Благодаря технологии GigaDoc устройство получило функцию экспресс-оценки состояния здоровья.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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