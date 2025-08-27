Новый метод повышает точность обнаружения некорректных ответов больших языковых моделей почти на 30% при использовании малого количества данных

Erid: 2SDnjdkUUX8

Исследователи Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который значительно снижает риски галлюцинаций больших языковых моделей (LLM). Результаты исследования опубликованы в статье «Эффективные мета-модели для оценки вопросов и ответов Больших Языковых Моделей на основании контекста» (Data-efficient Meta-models for Evaluation of Context-based Questions and Answers in LLMs) на престижной конференции SIGIR 2025. Работа посвящена оценке ответов моделей искусственного интеллекта (AI) в RAG-системах — ключевом элементе современных мультиагентных решений.

Проблема галлюцинаций больших языковых моделей — одна из самых распространенных в индустрии. LLM могут генерировать правдоподобные, но ложные ответы. Наиболее эффективные современные методы обнаружения галлюцинаций — обучаемые, они требуют большого количества качественных размеченных данных для обучения.

Учёные Сбера предложили решение. Они исследовали актуальные методы детекции галлюцинаций искусственного интеллекта и разработали метамодели, которые повышают точность обнаружения ложных ответов почти на 30%, используя всего 250 примеров для обучения. Это в разы меньше, чем нужно другим решениям.

Такой подход позволяет компаниям заметно экономить ресурсы на разметку данных и улучшать качество RAG-систем. Учёные и разработчики получают новый инструмент для анализа больших языковых моделей, а пользователи — более точные ответы от AI-моделей.

Глеб Гусев, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка:

«Наше исследование меняет подход к оценке ответов искусственного интеллекта. Мы показали, что даже при небольшом объёме данных можно добиться высокой точности AI-систем. Это особенно важно для индустриальных решений, где разметка требует дополнительных ресурсов. Предложенный нами способ использует метамодели и умное понижение размерности — это прорыв в детекции галлюцинаций искусственного интеллекта. Мы не просто улучшаем технологии, но и снижаем риски дезинформации, что критично для доверия к современным моделям».

