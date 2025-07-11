Интервью с руководителем строительной компании о том, как повысить качество строительства дома

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О производстве и установке каркасных домокплектов рассказал директор компании «Каркас Сибирь» Шубников Дмитрий Михайлович.

− Дмитрий, расскажите про технологию строительства в Вашей компании?

− С 2006 года наша команда производит и возводит дома по деревянной каркасной технологии. К основным преимуществам отнесем круглогодичное строительство и стоимость ниже, чем дом по иным технологиям. Кроме того, поверхности дома на 70% состоят из утеплителя, что обеспечивает тепло и комфорт в доме.

− Бытует мнение, что каркасные дома менее надежны?

− Случаи строительства низкого качества есть в каждой технологии. К сожалению, некоторые клиенты в погоне за низкой ценой находят строителей, которые по своей неопытности или незнанию строят дом с ошибками. В итоге остается не приятный осадок, который распространяется не только на этих строителей, но и на всю технологию.

− Как тогда сделать дом надежным и долговечным?

− Первое – обязательно проработать проект дома! И речь сейчас не про планировку и фасады дома. Необходимо произвести расчеты ветровых и снеговых нагрузок на поверхности дома. Не может быть силовой каркас дома одинаковым для какого-то из курортных городов и для города, например, в Сибири. Домокомплект должен соответствовать климатическим условиям.

− Расскажите про Домокомплект?

− Это еще одна составляющая качественной постройки. Если кратко, то Домокомплект это скелет стен и крыши дома, установив который Вы получаете поверхности для утепления и облицовки. Домокомплект производится в Красноярске и отправляется во все города России!

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ИП Солдатов Алексей Михайлович