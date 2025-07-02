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Мечтаете о доме своей мечты? Красноярский завод каркасных конструкций "Каркас Сибирь" предлагает индивидуальное проектирование объекта недвижимости с последующим производством Домокомплекта!

При заказе учитывают все пожелания Заказчиков по структуре дома, обсуждают комплектацию строительных материалов и воплощают мечту в реальность!

Важно отметить, что силовая конструкция рассчитана на предмет нагрузок, поэтому детали усилены для надежности и долговечности дома!

«Каркас Сибирь» изготавливают дома любой площади и формы!

Отправка Домокомплектов из Красноярска. Половину стоимости за перевозку компания компенсирует за свой счет!

Контакты:

t.me/karkas24

8 (913) 031-18-33

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