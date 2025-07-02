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Мечтаете о доме своей мечты? Красноярский завод каркасных конструкций "Каркас Сибирь" предлагает индивидуальное проектирование объекта недвижимости с последующим производством Домокомплекта!
При заказе учитывают все пожелания Заказчиков по структуре дома, обсуждают комплектацию строительных материалов и воплощают мечту в реальность!
Важно отметить, что силовая конструкция рассчитана на предмет нагрузок, поэтому детали усилены для надежности и долговечности дома!
«Каркас Сибирь» изготавливают дома любой площади и формы!
Отправка Домокомплектов из Красноярска. Половину стоимости за перевозку компания компенсирует за свой счет!
Контакты:
8 (913) 031-18-33
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Реклама. ИНН 246212075761
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