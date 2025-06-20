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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    782 2
  • Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Сегодня в 16:35
    90 0
  • ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    Сегодня в 15:11
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​Банк Уралсиб выступил партнёром премии «Клиника года–2025» в Челябинске

Банк Уралсиб выступил партнером премии и вручил победителям ценные призы

​Банк Уралсиб выступил партнёром премии «Клиника года–2025» в Челябинске
Фото: Банк Уралсиб

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11 июня в отеле Radisson Blu Hotel состоялась торжественная церемония награждения медицинских клиник и врачей города Челябинска, принявших участие в ежегодном конкурсе «Клиника года». Банк Уралсиб выступил партнером премии и вручил победителям ценные призы.

Организатором премии «Клиника года» является Челябинский филиал Издательского дома «Комсомольская правда». Основная задача проекта — способствовать развитию медицины Челябинска и Челябинской области, поощряя лучшие клиники и лечебно-оздоровительные учреждения, которые могут стать ориентиром для всей отрасли здравоохранения.

В 2025 году народным голосованием определены действительно достойные победители конкурса, пользующиеся заслуженным доверием пациентов. Для медицинских работников премия по итогам народного голосования – это общественное признание их огромного труда и терпения, отданных пациентам душевных сил и бессонных ночей, выездов к больным, тяжелых операций и счастливых выздоровлений. Вручение премии традиционно прошло в торжественной и теплой обстановке.

К вручению премии был приурочен медицинский форум «Уральский рецепт здоровья» Специалисты из Челябинской, Свердловской и Курганской областей обсуждали важные вопросы, делились опытом и дискутировали на разные темы: от поддержки бойцов СВО до использования искусственного интеллекта в медицинской практике.

На форуме выступили, и партнеры мероприятия. Руководитель Челябинского отделения банка Уралсиб Елена Кретова рассказала об эффективном взаимодействии медучреждений с банком, предложениях по эквайрингу и зарплатных проектах для медицинских учреждений.

«Банк Уралсиб более 30 лет придерживается принципов социальной ответственности и стремится к укреплению здоровья и благополучия населения России. Участие в конкурсе «Клиника года» органично вписывается в эту философию. Кроме того, Уралсиб активно поддерживает медицинские учреждения как частной, так и бюджетной сфер, в банке обслуживается много медицинских учреждений, для которых мы разработали индивидуальные комплексные решения – от расчетно-кассового обслуживания, зарплатных проектов и эквайринга до кредитования сотрудников на льготных условиях» – отметила на мероприятии Елена Кретова.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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Сегодня в 10:11, просмотров: 207, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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