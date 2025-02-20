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Банк Уралсиб подвел итоги работы программы практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 2024 год. По итогам года количество пользователей платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, выросло до 6 тысяч студентов. За прошедший год очную практику в банке прошли 574 человека, ещё 296 студентов прошли практику онлайн. 65 студентов сразу же после окончания практики получили предложения о работе в Уралсибе и перешли на постоянные штатные позиции.

Программа стажировок также набирает обороты. С начала 2024 года стажировки стали круглогодичными, а выбор специализации существенно расширен – сейчас банк принимает не только экономистов, но и юристов, аналитиков, разработчиков, специалистов по работе с документами, а также представителей других специальностей. За весь год стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека уже перешли на постоянные позиции в штат Уралсиба. Доля приема на штатные позиции после прохождения стажировки в 2024 году выросла до 46% (по сравнению с 34% в 2023 году).

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 144 образовательных организации. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Сейчас банк принимает участие в более чем 40 мероприятиях в год для студентов в разных городах, от Новосибирска до Краснодара.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Банк Уралсиб приглашает студентов присоединиться к команде в новом учебном году и воспользоваться уникальными возможностями для карьерного роста и профессионального развития в рамках программы «Уралсиб.Ускорение».

Erid: 2SDnjdbZrxC

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