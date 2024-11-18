Обновленный офис Сбера открыли на улице Омская в Нижневартовске

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Обновленный офис Сбера открылся по адресу ул. Омская, д.11 в Нижневартовске. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить классические финансовые продукты и услуги, здесь также представлена нефинансовая линейка продуктов компаний-партнеров Сбера.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы рады представить жителям и гостям города Нижневартовска удобный и комфортный обновленный офис Сбера. Уверен, новое пространство оценят наши клиенты. Все больше офисов в Югре меняются в соответствии с новым форматом Сбера. В частности, в Нижневартовске обновились 4 офиса, планируем в следующем году продолжить модернизацию наших отделений в городе».

Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска:

«Нижневартовск и Сбер связывают давние партнёрские отношения. Благодарю банк за стремление к повышению качества обслуживания и ориентацию на технологичность. Важно, что Сбер вносит весомый вклад в развитие финансовой грамотности населения, делая банковские операции доступными, быстрыми и безопасными. И, конечно, хочу поздравить Сбер со 183-летием. Желаю банку и всей команде новых свершений, уверенности в завтрашнем дне и процветания!»

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.В офисе оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета, получить или отправить посылку СберЛогистикой.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета и многое другое.

Erid: 2SDnjefq1qd

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"