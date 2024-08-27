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Объем средств на счетах жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в Сбере по итогам первого полугодия 2024 года превысил 178 млрд рублей, увеличившись с начала года на 28%. В прошлом году темп роста портфеля составил 13%.

Среди сберегательных продуктов наибольшей популярностью у югорчан пользуются вклады сроком от 6 месяцев до года. Сейчас их доля среди всех срочных вкладов составляет 66%. 14% вкладов жители региона открывают на срок от 3 до 6 месяцев.

Основное ядро вкладчиков составляют клиенты старше 45 лет — их более 60%, треть вкладчиков — люди в возрасте 25-44 лет, 10% — дети, подростки и молодежь. Примечательно, что с начала года доля вкладов, открытых на детей и подростков, выросла на 3 процентных пункта. Каждый второй вклад житель Югры открывают дистанционно — через Сбербанк Онлайн.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Интерес к сберегательным продуктам стимулируют высокие ставки. Если в первой половине прошлого года открыть вклад можно было под 8-9% годовых, то сейчас разместить накопления в Сбербанке можно по ставке до 18%. Мы наблюдаем рост не только объема депозитов, но и количества вкладчиков, а также увеличение популярности накопительных счетов. Этот инструмент позволяет гибко распоряжаться деньгами без потери доходности».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Наиболее привлекательные условия по депозитам получают пользователи зарплатного проекта. Такие клиенты могут открыть вклад по максимальной процентной ставке, а также получить дополнительный процент, подключив подписку СберПрайм+. Кроме того, Сбер регулярно разрабатывает для клиентов промопредложения и акции по вкладам. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте банка или в приложении СберБанк Онлайн».

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