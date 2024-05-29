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​В Пыть-Яхе откроется обновлённый офис Сбера

Обновленный офис Сбера откроется во 2-м микрорайоне Нефтяников Пыть-Яха

​В Пыть-Яхе откроется обновлённый офис Сбера
Фото: Сбер

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Обновленный офис Сбера откроется по адресу г.Пыть-Ях, 2-й микрорайон Нефтяников, д. 31а. Пространство отделения станет более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появятся игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices будут представлены умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.В офисе будет оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета, получить или отправить посылку СберЛогистикой.

Также клиентам станет доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета.

Отделение откроется после масштабной реконструкции в августе этого года. Во время ремонта офиса клиенты Сбербанка могут получать услуги удаленно, используя банкоматы, а также мобильную или веб-версию Сбербанк Онлайн. Наличные деньги также можно снять в сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», обратившись к кассиру.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Наши офисы становятся еще более комфортными и современными. В этом году Сбер модернизирует 10 своих отделений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Обновленные офисы появятся в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме, Нягани, Пыть-Яхе, Урае, Нефтеюганске, Горноправдинске, Новоаганске, Перегребном и Октябрьском».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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