«Лыжня России» вновь объединила Югру: Всероссийская массовая гонка собрала рекордное количество участников – 16 тысяч лыжников

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В 42-й раз Ханты-Мансийск и еще 20 муниципалитетов округа объединились, чтобы провести Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд уже много лет является партнером мероприятия и предоставляет подарки для победителей и участников. Победители из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска были награждены сувенирной продукцией и подарочными сертификатами на покупку электроники.

«Лыжня России», которая проводится с 2009 года, каждый раз собирает все больше участников, привлекая любителей активного отдыха. В этом году, например, в Ханты-Мансийском забеге приняло участие более 2 200 человек, а в Сургуте на лыжню вышло более 1 800 человек. Более 50 различных развлекательных площадок было организовано на территории стадиона, включая выставки, мастер-классы и фотозоны.

Ханты-Мансийский НПФ поддерживает спорт и активный образ жизни. Многие сотрудники фонда с семьями посетили мероприятие и активно провели выходные, а победители соревнования – это яркий пример, который вдохновляет и доказывает, что благодаря упорству и труду можно достичь самых высоких результатов.

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"