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​Искусственный интеллект помогает врачам Югры

В районной больнице Новоаганска успешно прошло тестирование комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП»

​Искусственный интеллект помогает врачам Югры
Фото: unsplash.com

В районной больнице Новоаганска Нижневартовского района успешно прошло тестирование аппаратно-программного комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Проект был запущен Югорским отделением Сбербанка совместно с компанией СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера).

«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. Комплекс позволяет провести скрининг здоровья пациента: ЭКГ, уровень артериального давления, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, с помощью видеоконференцсвязи медицинский работник может получить консультацию «врач-врач» от профильных специалистов, а также отправить по защищенным каналам связи медицинские данные приборов для обработки искусственным интеллектом и постановки диагноза в учреждения регионального уровня.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер принимает активное участие в цифровизации системы здравоохранения Югры. Внедрение комплекса мобильной диагностики – это, безусловно, повышение качества медицинского обслуживания в регионе. Аналогичный проект запускается для медиков Ханты-Мансийской районной больницы».

Алексей Добровольский, директор Департамента здравоохранения ХМАО-Югры:

«Искусственный интеллект уже используется в работе больниц и поликлиник округа, и с каждым годом его применение становится все более широким.С января этого года аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» применяется в Новоаганской районной больнице. При помощи этой системы обследуются 142 маломобильных пациентов, проживающих в Новоаганске и Варьегане. Сейчас такой же АПК поступил в работу ФАПа д. Ярки Ханты-Мансийского района. А до 1 июля комплекты поступят в ФАПы: д. Согом Ханты-Мансийского района, д. Шайтанка и с. Ломбовож Березовского района, д. Шугур Кондинского района, д. Вата и с. Большетархово Нижневартовского района».

Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ:

«Применение скрининговых систем на основе технологий искусственного интеллекта помогает выявлять пациентов с патологиями, не допускать развития хронических заболеваний, а также приоритизирует клинические случаи по степени тяжести. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего может зависеть жизнь человека».

Оборудование комплекса и система поддержки принятия врачебных решений имеют регистрационные удостоверения Росздавнадзора. Медицинские приборы комплекса интегрируются с медицинскими информационными системами (МИС и РМИС), это экономит время врача на заполнении электронных медкарт и позволяет оперативно отправлять обследования по защищённым каналам связи лечащему врачу.


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