Работники «Россети Тюмень» рассказали школьникам о героических подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны

Накануне 9 Мая состоялась ежегодная патриотическая акция «Урок Победы» для школьников и студентов колледжей ХМАО-Югры и ЯНАО. Работники «Россети Тюмень» рассказали ребятам о героических подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны и показали кадры видеохроники.

В этом году «Уроки Победы» посетили более двух тысяч учеников старших классов школ и студентов колледжей. Акция охватила города Ноябрьск, Когалым, Нефтеюганск, Урай и Нягань, а также поселки Унъюган и Сингапай. Участниками проекта впервые стали студенты Няганского технологического колледжа. Всего в 2023 году энергетики провели 40 встреч в 24 учебных заведениях Югры и Ямала.

Работники «Россети Тюмень» рассказали молодежи о проложенном через Ладожское озеро «кабеле жизни», благодаря которому в 1942 году удалось восстановить производство на заводах и дать свет в квартиры блокадного Ленинграда. Также юные слушатели узнали о том, как создавались энергопоезда, необходимые для электроснабжения освобожденных от оккупации городов.

Образовательный проект «Россети Тюмень» создан совместно с сургутским интерактивным музеем «Россия – моя история. Югра». Энергетики впервые провели акцию в 2021 году. Всего за 3 года «Уроки Победы» посетили свыше 6,5 тысячи школьников Тюменского макрорегиона.