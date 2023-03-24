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Квартал «Булгаков» - создан, чтобы вдохновлять

«Булгаков» — это классический квартал в Сургуте, который расположен в 30 микрорайоне

Квартал «Булгаков» - создан, чтобы вдохновлять
Фото: Булгаков

Важная особенность финального дома квартала «Булгаков» — парадные в классическом стиле, оформленные по индивидуальному проекту.

— Входная группа на уровне земли. Вы попадете в подъезд прямо с улицы, без усилий. Это важная опция для большинства жителей.

— Панорамное остекление и витражные двери создают дополнительное естественное освещение и делают пространство воздушным

— Стены оформлены в фирменном глубоком синем цвете и благородных серых оттенках краской Tikkurila, устойчивой к любым воздействиям

— Скамья для ожидания, выполненная по индивидуальному проекту, художественная роспись стен и люстры европейского дизайна придают парадной особенную атмосферу

— Керамический гранит марки Laparet, уложенный на полу, смотрится эффектно и поддерживает классические детали. Благодаря особой технологии производства керамогранит является еще и очень практичным материалом.

— Встроенные почтовые ящики для входящей корреспонденции органично также вписаны в концепцию парадной

— Ну а зеркало в полный рост, портреты писателей в рамах, мини-библиотека – штрихи, что придают интерьеру парадной законченный вид.

Приходите на персональную консультацию с менеджером, где вы узнаете какие ещё особенности будут реализованы в финальном доме квартала. Звоните, чтобы забронировать удобную дату и время встречи: +7(3462)77-95-89


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