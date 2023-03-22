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​Эти глаза напротив: «Ростелеком» внедрил биометрические пропуска для энергетиков Ханты-Мансийска

«Ростелеком» запустил в работу систему контроля управления доступом на стратегическом объекте Ханты-Мансийска

​Эти глаза напротив: «Ростелеком» внедрил биометрические пропуска для энергетиков Ханты-Мансийска
Фото: Ростелеком

«Ростелеком» запустил в работу систему контроля управления доступом (СКУД) на стратегическом объекте Ханты-Мансийска. Интеллектуальные контрольно-пропускные пункты, оборудованные терминалами, считывателями пропусков и электромагнитными замками, действуют в административно-бытовом корпусе и здании диспетчерской Ханты-Мансийских городских электрических сетей. Сотрудникам компании теперь достаточного одного взгляда, чтобы попасть на свое рабочее место.

В центральном офисе обслуживания потоки клиентов и сотрудников теперь грамотно разведены. К отдельным специалистам, находящимся в зоне действия нового умного сервиса, абоненты проходят по гостевым пропускам.

Система контроля управления доступом позволяет мгновенно идентифицировать людей по биометрическим параметрам: человеку нужно лишь взглянуть в специальный терминал, похожий на большой смартфон. Цифровой мозг прибора за 0,9 секунды распознает посетителя: высокочувствительная камера с помощью встроенного 3D-проектора спроецирует на лицо около 10 000 точек. После анализа изображения турникет откроется автоматически. Если человека, находящегося перед камерой, нет в базе данных, проход для него будет закрыт.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Биометрическая СКУД — высокотехнологичное решение, которое позволяет обеспечивать полную безопасность объекта. Учреждения автономного округа начинают постепенно отказываться от использования пластиковых пропусков и обеспечивать бесконтактный проход в здание с помощью умного сервиса. Городские электрические сети – один из первых объектов в Югре, где для доступа применяется биометрия. Но далеко не последний».

В Ханты-Мансийских городских электрических сетях уже успели оценить широкий функционал нового решения.

«Мы — компания передовая, идем в ногу со временем. Поэтому создали на предприятии комплексный периметр безопасности и внедрили биометрические технологии. Кроме упрощенного доступа в помещения, мы получили возможность автоматически и удаленно вести учет рабочего времени сотрудников. К тому же, биометрический терминал обладает функцией тепловизора. СКУД не допустит к работе сотрудника с повышенной температурой тела, что облегчает соблюдение эпидемиологических требований», рассказывает Сергей Милкин, генеральный директор «Ханты-Мансийских Городских электрических сетей».

По плану специалисты «Ростелекома» оборудуют еще четыре пункта пропуска и учета рабочего времени на объектах, принадлежащих энергетикам окружной столицы.

«Ростелеком» оказывает весь спектр телекоммуникационных и ИТ-услуг для более 600000 корпоративных клиентов по всей России. Среди них — крупнейшие градообразующие предприятия и компании, расположенные в уральском регионе.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша экспертиза в первую очередь помогает клиентам определиться с направлением, в котором внедрение цифровых решений сразу принесет наибольший экономический эффект для бизнеса. Самыми востребованными сегодня являются проекты "Ростелекома", направленные на оптимизацию расходов, снижение операционных и эксплуатационных затрат, а также повышение уровня безопасности на предприятиях и организациях».

Сегодня на Урале системой контроля управления доступом пользуются более двух десятков клиентов телеком-провайдера. Всего в пуле корпоративных партнеров, подключивших различные телекоммуникационные и ИТ-сервисы «Ростелекома», — 80 000 уральских организаций и предприятий.


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