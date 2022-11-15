В главной студии ОТРК «Югра» появится новый аппаратно-студийный комплекс

В главной студии окружной телерадиокомпании «Югра» в Ханты-Мансийске появится новый аппаратно-студийный комплекс. Проект по модернизации качества вещания местного телеканала был реализован Югорским отделением Сбербанка совместно с партнерами: компанией СберЛизинг и ООО «Корпорация ДНК» – ведущим системным интегратором в медиаотрасли, поставщиком оборудования для медиаиндустрии в России и СНГ.

Техника стоимостью 171 млн рублей будет поставлена до конца года. В частности, это роботизированные камеры 4К, GoPro, цифровые фотоаппараты и квадрокоптеры. Новый комплекс позволит средству массовой информации вещать для югорчан в формате высокой четкости, используя высокотехнологичное оборудование и современное программное обеспечение.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Лизинг — это удобный финансовый инструмент для приобретения оборудования. Установить и эксплуатировать необходимую технику можно уже сегодня, а выплачивать ее стоимость постепенно. По окончании срока действия договора лизинга оборудование переходит в собственность клиента».

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»:

«Мы рады оказать содействие нашему клиенту в приобретении сложного специализированного оборудования. Эксперты нашей компании совместно с партнерами-поставщиками всегда смогут оказать квалифицированную консультацию относительно качества, цены и технических характеристик оборудования любой направленности и оперативно провести сделку, в том числе и в дистанционном формате».

Алексей Елизаров, директор ОТРК «Югра»:

«Благодаря сотрудничеству со Сбербанком и партнерами мы будем предоставлять югорчанам более качественные информационные продукты и быстрее реагировать на запросы аудитории. Увидеть программы и репортажи в хорошем качестве телезрители смогут уже после нового года».