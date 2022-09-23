ВТБ начал принимать заявки на покупку транспортных средств марки Haval в рамках государственной программы автокредитования. Расширение списка машин, доступных к покупке на льготных условиях, позволит охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать автопроизводителей.

По условиям госпрограммы, клиенты могут приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей со скидкой. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов — 20%.

Воспользоваться льготными условиями могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщики, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

«Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам выгодные условия финансирования, поэтому мы оперативно начали работать по новым параметрам госпрограммы. Льготное кредитование позволяет значительно снизить финансовую нагрузку заёмщиков за счет существенной скидки на машины, и мы видим его востребованность среди автолюбителей. Программой воспользовались уже около 2,5 тысячи наших клиентов, а общий объем сделок превысил 1,5 млрд рублей. Включение в периметр госпрограммы автомобилей Haval позволит увеличить потенциальное число заемщиков и поддержать их в вопросе приобретения нового транспорта. Среди китайских брендов эта марка наиболее популярна как в целом на российском автомобильном рынке, так и у наших клиентов: сейчас каждый четвёртый автокредит на машины из КНР ВТБ оформляет именно на Haval», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Помимо Haval, на льготных условиях клиенты могут приобрести машины таких марок, как Lada, УАЗ, ГАЗ. Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут в любом автосалоне, реализующем указанные транспортные средства. Получение средств возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства доступны на срок до 7 лет.

Медицинским работникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.