Сбербанк спрогнозировал рост объема средств россиян в российских банках в 2022 году на 3,5%, сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева.

При этом рынок потребительского кредитования восстановится до значений начала 2022 года после снижения на 4,2% к июню 2022 года. "Мы планируем нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования", - сообщил Царев журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.