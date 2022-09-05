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​Сбербанк прогнозирует рост объема средств физических лиц по итогам 2022 года

Сбербанк спрогнозировал рост объема средств россиян в российских банках в 2022 году на 3,5%

​Сбербанк прогнозирует рост объема средств физических лиц по итогам 2022 года
Фото: Сбербанк

Сбербанк спрогнозировал рост объема средств россиян в российских банках в 2022 году на 3,5%, сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева.

При этом рынок потребительского кредитования восстановится до значений начала 2022 года после снижения на 4,2% к июню 2022 года. "Мы планируем нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования", - сообщил Царев журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 83, комментариев: 0
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