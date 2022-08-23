Один день из жизни сургутского квартала «Булгаков»

Как живут люди в квартале «Булгаков» , что строится в 30 микрорайоне Сургута?

Забегая вперед, отвечаем — насыщенно! О ярких летних событиях во дворе дома сегодняшний репортаж.

Квартал «Булгаков » отличается своей архитектурой: классические формы, благородные оттенки, французские балкончики. Именно это в первую очередь привлекает будущих жителей квартала. Но как проходит здесь жизнь?

Лето в квартале «Булгаков» прошло активно и началось оно с вечера живой музыки в честь дня рождения Булгакова. На мероприятии гости получили навыки письма пером, приняли участие в розыгрыше и сделали памятные фото с портретом М.А. Булгакова.

Жильцы квартала настоящие ценители живой музыки и поэтому летом во дворе выступил струнный квартет «Quadro». Музыканты создали потрясающую атмосферу, что подчеркнула особенный дух квартала.

Вместе соседи отметили ещё одно знаменательное событие «Международный день шахмат» и приняли участие в соревнованиях по шахматам.

Достойные соперники, вкусный торт, группа поддержки и вот мы узнали имя лучшего шахматиста классических кварталов «Булгаков» и «Литератор» — им стал Вадим Чураев.

Юные гости мероприятия также провели время с удовольствием за игрой в большие шахматы, а также познакомились с игрой ГО. История ГО насчитывает свыше четырёх тысяч лет. Когда-то это была элитная игра императоров и полководцев. В ГО умеют играть бизнесмены мирового уровня. Например: Билл Гейтс, Джек Ма, Сергей Брин и Виталий Несис.

В течение всего лета будущие жители финального дома принимали участие в строительстве и заложили кирпич в собственной квартире.

Внешний вид и внутреннее убранство квартала «Булгакова» привлекает внимание не только прохожих, но и профессионалов в вопросе эстетики.

Мы с восторгом наблюдаем, как квартал становится достопримечательностью Сургута. Сюда приходят погулять, полюбоваться и устроить фотосессию.

Вот и модельная школа M-ONY-AGENCY выбрала наш «Булгаков» для фотосессии коллекции школьной формы.

Мероприятия отличный повод познакомиться с соседями поближе. Например, Юлия жительница квартала проводит дегустации своих тортов среди соседей, Владимир организовал во дворе встречу любителей настольных игр.

— Мы дружим с соседями, ходим друг к другу в гости и делимся советами, — Юлия Мариничева

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