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​«СБПэй» - все банки в одном приложении!

Теперь у клиентов Сургутнефтегазбанка появилась возможность подключить банковские счета СНГБ к приложению СБПэй

​«СБПэй» - все банки в одном приложении!
Фото: СНГБ

Теперь у клиентов Сургутнефтегазбанка появилась возможность подключить банковские счета СНГБ к приложению СБПэй!

В чём преимущества?

  • Все банки в одном приложении! Скачайте СБПэй, добавьте свои счета и оплачивайте покупки по QR-коду в несколько касаний.
  • СБПэй не использует данные банковских карт. Нужно просто добавить счёт, привязав реквизиты автоматически или вручную, оплата товаров и услуг осуществляется прямым перечислением по QR-кодам и специальным кнопкам на сайтах«заплатить с помощью СБП».
  • Внутри приложения используются все необходимые технологии для защиты данных и сохранения их конфиденциальности, при хранении данных на устройстве и их передачи для обработки используются криптографические алгоритмы, обеспечивающие надёжную защиту вашей информации.

Для подключения СНГБ в СБПэй (кроме IOSверсии 15+):

1.Скачайте приложение СБПэй и войдите в него.

2.Выберите СНГБ в меню выбора банков, после чего откроется окно «Вы будете направлены в приложение банка».

3.При нажатии «ОК» откроется СНГБ Онлайн, и вы сможете выбрать счета для привязки к СБПэй.

4.При нажатии «ОТМЕНИТЬ» можно ввести номер телефона и номер счета вручную.

Для пользователей IOS версии 15+:

1.Скачайте приложение СБПэй и войдите в него.

2.Выберите СНГБ в меню выбора банков.

3.Введите номер телефона и номер счета, с которого планируете осуществлять платежи.

4.Подтвердите введенные данные.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 117, комментариев: 0
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