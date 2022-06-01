«Россети Тюмень» провели совместные учения с оперативными службами в Югре

«Россети Тюмень» провели совместные учения с оперативными службами в Ханты-Мансийском автономном округе. Во взаимодействии с Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) и администрацией Советского района Югры энергетики отработали оперативное восстановление электроснабжения детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори».

В учениях энергокомпания задействовала 2 оперативно-выездные бригады в составе 8 работников урайского филиала и 2 единицы техники. Для ликвидации последствий условного технологического нарушения «Россети Тюмень» созвали Штаб. На место проведения тренировки выехала группа технических специалистов под руководством заместителя главного инженера Урайских электрических сетей. Энергетики оперативно развернули резервный источник питания, обеспечив детский лагерь непрерывным электроснабжением на время проведения восстановительных работ, а затем устранили технологическое нарушение. Слаженные действия оперативных служб и «Россети Тюмень» позволили ликвидировать условный инцидент всего за 35 минут – в 5 раз быстрее регламентного срока.

«Проведение подобных учений особенно актуально в преддверии летних каникул. С началом сезона на нас ложится большая ответственность. Каждую смену лагерь посещают порядка 100 подростков. Важно создать для детей максимально комфортные и безопасные условия отдыха», – поделился мнением начальник отдела по делам ГОиЧС администрации Советского района Евгений Сабанцев.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.