«Россети Тюмень» провели экскурсии для студентов на энергообъекты Югры

«Россети Тюмень» провели экскурсии для студентов на энергообъекты ХМАО-Югры. Порядка 50 будущих энергетиков из Югорского государственного университета посетили ключевые питающие центры Ханты-Мансийска, в том числе высокоавтоматизированную подстанцию «Батово», которая входит в схему электроснабжения Эргинского кластера нефтяных месторождений.

В рамках профориентационной работы энергетики организовали экскурсии для учащихся 2 и 3 курсов ЮГУ по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Студенты побывали на подстанциях 220 кВ «Югра», 110 кВ «АБЗ» и 110 кВ «Батово», где осмотрели открытые распределительные устройства и общеподстанционные пункты управления. Работники компании на практике показали будущим специалистам процесс работы электрооборудования и вместе с ребятами разобрали интересующие их технические вопросы.

Подстанция 110 кВ «Батово» была выбрана для проведения экскурсии не случайно — объект оснащен самым современным электротехническим оборудованием. Посетить ПС смогли девять лучших студентов третьего курса, показавших отличные результаты во время учебы. Специалисты «Россети Тюмень» познакомили молодых людей с принципами работы современных питающих центров. Также на примере двух подстанций – «Батово» и «Югра» – будущим энергетикам представилась возможность сравнить работу и оснащение объектов электросетевого комплекса разных поколений.

Экскурсии на энергетические объекты «Россети Тюмень» – один из наиболее востребованных форматов взаимодействия с учебными заведениями. Подобные мероприятия позволяют молодым людям узнать больше об энергетике и получить представление о специфике работы в данной отрасли. С 2020 года участниками профориентационных встреч компании стали более 600 студентов.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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