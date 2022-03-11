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​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях.

По накопительному счету «Первый» действуют следующие ставки:

  • до 1 000 000 рублей – 3% годовых;
  • от 1 000 000 рублей включительно – 17% годовых;
  • от 50 000 000 рублей включительно – 3% годовых.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light»*, Накопительному счету «Premium»/«Premium sport»**, Накопительному счету «Прайвет» в рублях на суммы от 1 000 000 рублей в зависимости от вида счета и суммы теперь составляют от 14 до 17% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Премиум Лайт»

**«Премиум» / «Премиум Спорт»


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11 марта в 09:51, просмотров: 820, комментариев: 0

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