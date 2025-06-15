Годовалый ребенок погиб, выпав из окна в Нижневартовске

В Нижневартовске на улице Дзержинского из окна девятого этажа выпал ребенок 2024 года рождения. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по ХМАО, малыш скончался на месте от полученных травм.

«Ребенок 2024 года рождения выпал из окна девятого этажа на улице Дзержинского, 17. В результате падения от полученных травм ребенок скончался на месте», – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок подобрался к открытому окну, пока отец спал. Москитная сетка не выдержала его вес, что и стало причиной падения.