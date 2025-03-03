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В Нижневартовске водитель проехал дорогу на красный свет и устроил массовое ДТП

На перекрестке в Нижневартовске столкнулись три авто, есть пострадавшие

В Нижневартовске водитель проехал дорогу на красный свет и устроил массовое ДТП
Фото: ГАИ Югры / t.me

Накануне, 1 марта, в Нижневартовске на улице Индустриальная произошло ДТП с участием трех легковушек. По предварительным данным, водитель «Mazda» проехал регулируемый перекресток на красный свет, столкнулся с автомобилем «Toyota», а после наехал на «Ладу», сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«1 марта 2025 года около 19:45 на улице Индустриальная, 34-летний водитель «Mazda», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Toyota», с последующим наездом на стоящее перед перекрестком транспортное средство «Лада», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали два человека – 26-летний водитель и 23-летний пассажир «Toyota».


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Сегодня в 10:12, просмотров: 336, комментариев: 0
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