В ДТП в Нижневартовске травмы получила 35-летняя пассажирка

Накануне вечером, 5 февраля, на улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель Opel перед поворотом налево не заняла крайнее положение на дороге, нарушив правила расположения транспортных средств.

«Около 19:10 на улице Ханты-Мансийская в городе Нижневартовск, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Opel», по предварительным данным, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, перед поворотом налево, не заняла заблаговременно соответствующее крайнее положение, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen», движущимся в попутном направлении», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы.

В минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.

Ранее в Сургуте из-за нового светофора произошло столкновение трех автомобилей.