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​В Сургуте из-за нового светофора произошло массовое ДТП

Жители Сургута опоздали на работу из-за тройной аварии у Югорского тракта

​В Сургуте из-за нового светофора произошло массовое ДТП
Фото: SiTV, mdps86 / t.me

Сегодня утром, 5 февраля, в Сургуте на Югорском тракте произошла массовая авария ‒ столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщило издание «СургутИнформ-ТВ» в своих соцсетях.

«Сегодня, около 7:40 утра, у Югорского тракта, 34 столкнулись три легковушки: «Сузуки», «Рено Логан» и «Киа». ДТП обошлось без пострадавших, но, по словам подписчиков, из-за этого образовалась огромная пробка на три полосы движения», ‒ указали в сообщении.

Причина массовой аварии ‒ установленный вчера вечером, 4 февраля, новый светофор. Всего в Сургуте на разных участках дорог появятся 17 светофоров.


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05 февраля в 16:37, просмотров: 673, комментариев: 0
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