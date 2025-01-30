В Нижневартовске женщина оставила питомца в аэропорту из-за отсутствия переноски

В аэропорту Нижневартовска пассажирка бросила свою собаку, когда не смогла взять ее на борт из-за отсутствия переноски. Женщина улетела навсегда, оставив питомца в здании аэровокзала. Об этом сообщает N1 в своем телеграм-канале.

«Нам пишут, что в аэропорту пассажирка не смогла взять с собой в салон свою собачку, потому что не было переноски. И тогда хозяйка оставила питомца в аэровокзале, а сама улетела. Навсегда. Сейчас осиротевшему песику ищут новый дом», – передают в источнике.

К счастью, поиски новых хозяев прошли быстро. Зоозащитники сообщили, что забрали пушистого питомца.