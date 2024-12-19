Сотрудники транспортной полиции задержали четырех мигрантов в Нижневартовске

На этой неделе, 17 декабря, сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Нижневартовска четырех пассажиров, нарушивших миграционное законодательство России. Среди задержанных – два жителя Кыргызстана и два гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Установлено, что кыргызстанцы приехали в Россию в 2024 году на заработки: один устроился водителем на грузовой автомобиль, другой зарабатывал временными подработками. Иностранцы временно зарегистрированы в городе Нижневартовск по одному адресу, однако фактически мужчины проживали в другом месте, что является нарушением требований миграционного законодательства. Со слов нарушителей, регистрацию они купили, так как не нашли человека, который поставит их на учет в установленные сроки», – передают в источнике.

Граждане Узбекистана также нарушили правила пребывания в России. Мужчины работали разнорабочими в частных компаниях Нижневартовска, однако в конце 2023 года были уволены и с тех пор оставались на территории РФ незаконно.

42-летний кыргызстанец получил штраф в размере 5 000 рублей. В отношении второго жителя Кыргызстана составлено два административных материала, по итогам которых ему назначили штраф в размере 4 000 рублей.

«Жителей Узбекистана правоохранители привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Мужчинам назначен штраф 2 000 рублей каждому. Кроме того, иностранным гражданам Нижневартовским городским судом ХМАО-Югры назначено наказание в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. До исполнения решения суда правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан», – дополнили в источнике.

Ранее стало известно, что в Югре мигрантам запретят работать в 23 сферах.