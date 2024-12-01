В Нижневартовске наблюдается рост преступлений мигрантов

В Нижневартовске выросло число преступлений, совершенных мигрантами. За 10 месяцев 2024 года зарегистрировали 80 таких правонарушений, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Наибольшая часть преступлений связана с наркотиками и подделкой документов, сообщает Muksun.fm ссылаясь на слова исполняющего обязанности заместителя главы города Виктора Мыльникова.

«Одним из способов решения этой проблемы стало вовлечение иностранных граждан в религиозные организации. По мнению местных властей, это позволит наладить коммуникацию с ними. Также представители религиозных организаций раздавали иностранцам памятки о противодействии экстремизму. Эту практику планируют продолжить и в дальнейшем», – передают в источнике.

Ранее в siapress.ru писали, что в России отметили стремительный рост числа нелегальных мигрантов.