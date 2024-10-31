В России отметили стремительный рост числа нелегальных мигрантов

МВД России отметила увеличение числа нелегальных мигрантов на территории страны. С начала года этот показатель вырос на 40%, указал глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, посвященной теме миграции, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллионов граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%», ‒ сказал министр.

По словам Колокольцева, некоторые мигранты въезжают в РФ по туристической визе, а после остаются в стране.

Ранее мы писали, что в России ужесточили уголовное наказание за организацию нелегальной миграции.