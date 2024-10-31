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Ученые изобрели калькулятор, позволяющий определить с достоверностью 78 процентов сколько осталось жить. Вы бы воспользовались таким калькулятором?

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​С начала года число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%

В России отметили стремительный рост числа нелегальных мигрантов

​С начала года число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%
Фото: freepik.com

МВД России отметила увеличение числа нелегальных мигрантов на территории страны. С начала года этот показатель вырос на 40%, указал глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, посвященной теме миграции, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллионов граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%», ‒ сказал министр.

По словам Колокольцева, некоторые мигранты въезжают в РФ по туристической визе, а после остаются в стране.

Ранее мы писали, что в России ужесточили уголовное наказание за организацию нелегальной миграции.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 12, комментариев: 0
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      object(CList)#331 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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