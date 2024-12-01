Жители многоэтажки в Нижневартовске жалуются на бездомных в подъездах

В Нижневартовске жители многоэтажки жалуются на бездомных, которые обосновались в их подъездах. Проблема в доме на улице Мира, 60 возникла примерно месяц назад, когда управляющая компания начала замену домофонов. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на N1.

«Каждый день днем и ночью в подъездах находятся, распивают спиртные напитки, справляют нужду прям на этаже. Детей приходится встречать у подъезда, так как бомжи цепляются к ним… Проходить по подъезду стало опасно», – передают в источнике.

В комментариях югорчане посоветовали автору публикации обратиться в организации, которые оказывают помощь бездомным.