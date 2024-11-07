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​Запретный плод сладок: мигрант трижды незаконно въезжал в Россию

В Нижневартовске поймали мигранта, ранее выдворенного из страны

​Запретный плод сладок: мигрант трижды незаконно въезжал в Россию
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске полицейские задержали уроженца из ближнего зарубежья, который подделал паспортные данные, чтобы попасть в Россию. Как выяснилось, 40-летний мужчина въехал на территорию страны, зная, что ему запрещено это делать.

«В июле 2022 года за нарушение миграционного законодательства он был выдворен из страны с запретом въезда на территорию России на один год. Но в сентябре 2022 года иностранец получил новый паспорт с измененными персональными данными и вернулся в Россию», − передает телеграм-канал «Полиция Югры».

Мужчина пытался незаконно въехать в РФ трижды.

Ранее Госдума ужесточила закон за организацию нелегальной миграции.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 178, комментариев: 0
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