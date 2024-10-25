Полиция опровергла информацию о преследовании девушек иностранцами в Нижневартовске

Полиция опровергла информацию о нападении иностранцев на девушек в Нижневартовске, сообщает muksun.fm.

«Проверка показала, что автор поста – 16-летний парень. Он является зачинщиком конфликта. На него составлен протокол по статье 6.1.1 Кодекса РФ – нанесение побоев или совершение иных насильственных действий», – поделились в источнике.

Также были установлены личности других участников инцидента. Как оказалось, это не иностранцы, а граждане России.

«Пятеро несовершеннолетних от 14 до 16 лет будут поставлены на профилактический учет», – сообщили «N1» в ГУ МВД по ХМАО.

Ранее в siapress.ru писали о том, что в Нижневартовске возле торгового центра «Мандарин» компания из шести-семи иностранцев преследовала двух девушек. Как оказалось, девушка была там одна.