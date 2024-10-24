Группа иностранцев угрожала и преследовала девушек в Нижневартовске

Накануне в Нижневартовске возле торгового центра «Мандарин» компания из 6-7 иностранцев преследовала двух девушек. Об этом сообщается в телеграм-канале «ЧП [В] Нижневартовске».

«Сегодня примерно в 9 часов вечера за мной и моей подругой (мне 16, подруге 22) возле ТЦ «Мандарин» увязалась компания иностранных парней из 6-7 человек и преследовала нас, двое из них целенаправленно роняли меня на землю (больные ссадины и поврежденная одежда). Они угрожали нам, грозились избить», – делится одна из пострадавших.

Испуганные девушки обратились за помощью к сотруднику полиции, который помог им безопасно уйти от навязчивых мужчин. По словам вартовчанки, причина агрессивного поведения осталась для них непонятной.

В полиции организовали проверку, сейчас устанавливаются личности мужчин, передает NEFT.