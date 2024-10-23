В Нижневартовске водитель не уступил дорогу и устроил ДТП с пострадавшими

Накануне, 22 октября, на улице Героев Самотлора в Нижневартовске 65-летний водитель спровоцировал ДТП, не уступив дорогу на регулируемом перекрестке. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 11:50 на улице Героев Самотлора в городе Нижневартовск, 65-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на регулируемом перекрёстке, не предоставил преимущество в движении транспортному средству «Chevrolet» и допустил с ним столкновение», − говорится в сообщении.

В результате аварии оба водителя и 23-летняя пассажирка Chevrolet получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах ХМАО зарегистрировали два ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

Напоминаем, ранее пассажирский автобус попал в ДТП в Сургуте.