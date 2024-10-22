СПОПАТ предложил юридическую помощь пострадавшим в ДТП в Сургуте

В понедельник вечером, 21 октября, на улице 30 лет Победы в Сургуте произошло ДТП с пассажирским автобусом. В аварии пострадал 21-летний водитель «Ваз», который, по предварительной информации, при выезде со двора не уступил дорогу. Также получила травмы 74-летняя пассажирка автобуса, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мы, в свою очередь, готовы оказать пострадавшему пассажиру максимальную методическую помощь по взаимодействию со страховой компанией. Отмечу, все пассажиры в общественном транспорте застрахованы. Наши юристы окажут полное содействие с подборкой и подготовкой документов при обращении пострадавшего в страховую. Добавим, что с водителями пассажирского транспорта регулярно проводятся инструктажи о том, как действовать в экстренных ситуациях», – подчеркнул директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Установлено, что у водителя «Ваз» стаж вождения составляет один год.