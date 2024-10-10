Житель Нижневартовска узнал о раке после жалобы на усталость

Вартовчанин обратился к терапевту с жалобами на усталость, но в ходе обследования у него выявили рак, сообщает «Вестник Сургутского района», ссылаясь на пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО.

«Уже на первом этапе диспансеризации у доктора возникла онконастороженность – анализ кала на скрытую кровь показал положительный результат. Анализы крови на уровень ПСА также свидетельствовали о наличии патологии – больше, чем вдвое, они превышали норму», – рассказали в источнике.

После этого пациента направили к урологу, где результаты УЗИ подтвердили диагноз. В настоящее время мужчина проходит лечение у онколога.