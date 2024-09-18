В Нижневартовске при ДТП пострадали два водителя

Вчера, 17 сентября, на улице 2П-2 в Нижневартовске 62-летний водитель «Chevrolet» спровоцировал ДТП. По предварительным данным, он не рассчитал скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Toyota». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«17 сентября 2024 года около 06:45 на улице 2П-2 в городе Нижневартовск, 62-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, допустил неуправляемый занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством «Toyota», движущимся во встречном направлении прямо», ‒ указали в сообщении.

Оба водителя получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.