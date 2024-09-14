В школах Нижневартовска выявили продукты с истекшим сроком годности

Прокурорская проверка выявила продукцию с истекшим сроком годности, нарушения правил и отсутствие санитарных книжек у поваров в школах Нижневартовска. Этот вопрос подняли на депутатских слушания в Думе города.

«В результате выездов непосредственно в пищевые блоки школ города, проведенных прокуратурой города с привлечением специалистов территориального отдела в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, выявлены вопиющие факты нарушения санитарных правил и норм при организации питания несовершеннолетних, наличия пищевой продукции с истекшим сроком годности, отсутствия санитарных книжек у рабочих кухни с отметками о пройденном санитарном минимуме, что увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений среди детей школьного возраста», – передал народным избранникам прокурор Нижневартовска Александр Еременко.

Менее серьезная проблема в школах — нехватка сотрудников. Оказалось, что иногородний подрядчик, выигравший аукционы на оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях, просто не смог укомплектовать штат. Он не дал внятных объяснений по сложившейся ситуации.

Подчеркнем, что в 2024 году на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях города в бюджете заложено 1 086 516 000 рублей, в 2025 году – 1 044 536 900 рублей.

Власти Нижневартовска должны отчитаться о проделанной работе для стабилизации ситуации со школьным питанием уже на ближайшем заседании.