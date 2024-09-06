Старшеклассники школы Нижневартовска устраивают «курилки» в туалете

Родители обеспокоены ситуацией в школе №34 Нижневартовска, где старшеклассники решили устроить «курилки» в туалете. Из-за этого младшие классы не могут воспользоваться уборной. Мама одного из пятиклассников поделилась, что ее ребенок уже несколько дней подряд прибегает домой, чтобы сходить в туалет, а один раз он даже ушел с уроков, ничего не сказав учителям. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижневартовск».

«Он третий день подряд приходит домой и сразу бежит в туалет. Сегодня вообще ушел с уроков, чтобы сходить домой, а узнали об этом только вечером», – сообщает обеспокоенная мать.

По ее словам, старшеклассники собираются в туалетах, курят и не дают младшим школьникам воспользоваться уборной. Эту информацию подтверждает и другая мама, ребенок которой учится в параллельном классе.

«Пообщались с соседкой, ее ребенок в параллели. Он только на уроках ходит в туалет, и она не отрицает, что его волосы и вещи все прокурены», – добавила мама мальчика.

Родители планируют наблюдать за развитием событий в течение недели. В случае отсутствия реакции со стороны школы они намерены обращаться в прокуратуру.