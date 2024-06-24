Спасатели в Нижневартовске несколько дней ведут поиски восьмилетнего ребенка в реке Обь

В Нижневартовске несколько дней ищут пропавшего мальчика, который предположительно утонул в реке Обь. По предварительной информации, семья с двумя детьми отдыхала в районе садового товарищества «Коммунальник». Взрослые остались на участке, а дети отправились к водоему. В скором времени житель соседнего участка услышал крики о помощи. Ему удалось спасти девочку, но мальчика на тот момент уже не было видно в воде, сообщают в ГИМС МЧС России по Югре.

На месте происшествия ведутся работы уже два дня. Сообщение об утонувшем ребенке, поступило 23 июня в 15:40 на телефон «112».

«Уважаемые родители, не отпускайте детей на водоемы одних! Не оставляйте их без присмотра у воды! Даже в компании друзей, помочь Вашему ребенку будет некому! Обучайте детей плаванию и навыкам безопасного поведения на воде! Уважаемые взрослые, не будьте равнодушными, если Вы видите детей на водоемах одних, сообщите по телефону 112, предупредите беду!», – предупреждает ГИМС МЧС России по Югре.

Как избежать трагедии на водоемах − рассказали в материале siapress.ru.